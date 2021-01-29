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В Минске с наркотиками задержали певца Тиму Белорусских
29.1.2021 18:03
Фото: vk.com
Известный белорусский исполнитель Тима Белорусских был задержан милицией с запрещенными веществами. По фату обнаружения наркотиков, которые имел при себе артист, уже возбудили уголовное дело.
Сведения, распространившиеся в СМИ, прокомментировали представители столичного главка Следственного комитета Беларуси.
Как стало известно, 22-летний молодой человек был задержан милиционерами в одном из игровых клубов Минска в ночь на 6 января. В ходе личного обыска у него был найден сверток, в котором находилось некое вещество общей массой 0,4 г. Экспертиза показала, что речь в данном случае идет о гашише, являющемся опасным наркотическим средством.
В ведомстве пояснили, что в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Известно также, что вскоре после задержания молодой человек был выпущен под залог, сумма которого не уточнялась. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз, включая химические и судебно-генетические.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что дома у Белорусских силовики якобы обнаружили 2 кг наркотиков. Отмечалось, что артист сейчас помещен под домашний арест, однако исполнитель в своем инстаграме опроверг эти сведения. Подчеркнув, что он против употребления каких-либо запрещенных веществ, певец призвал поклонников не верить неподтвержденной информации.
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