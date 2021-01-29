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В Оренбургской области вынесли приговор женщине, избившей младенца


29.1.2021 12:10
В Оренбургской области вынесли приговор женщине, избившей младенцаФото: sledcom.ru

Обвиняемая была признана виновной и приговорена к четырем годам колонии, сообщают российские СМИ со ссылкой на следственные органы Оренбургской области.

Кроме того, суд оштрафовал женщину на 80 тыс. рублей.

В Оренбургской области суд вынес приговор по делу 22-летней женщины, которая обвинялась в избиении младенца. Как информирует региональное СУ СКР, фигурантка получила наказание в виде лишения свободы - четыре года ей предстоит провести в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщина должна выплатить 80 тыс. рублей в качестве штрафа.

По материалам уголовного дела, 5 сентября 2019 года женщина уронила ребенка во время переодевания. В результате ее новорожденный сын получил закрытую черепно-мозговую травму, контузии головного мозга, перелом теменной кости. Следствие признало эти повреждения тяжким вредом здоровью.

Кроме того, в период с 29 января по 26 февраля прошлого года обвиняемая позволяла себе бить ребенка, а также кричать на младенца, в том числе, используя нецензурные и оскорбительные выражения. О случившемся стало известно в апреле того же года, когда соответствующий ролик распространился в социальных сетях и сразу же вызвал общественный резонанс.

После появления в интернете видеокадров, на которых молодая женщина избивала маленького ребенка, в следственные органы поступило свыше тридцати заявлений от неравнодушных пользователей Сети, указывает пресс-служба ведомства. По итогам незамедлительно начатой проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Вскоре после начала расследования органы опеки забрали младенца у матери, которая затем была арестована. Позднее эксперты пришли к выводу, что у женщины имеется расстройство психики, но оно не исключает вменяемость. В результате обвиняемой придется понести наказание на общих основаниях. При этом она будет в принудительном порядке наблюдаться и лечиться у врача-психиатра.

Обвиняемая, как и отец ее ребенка, по решению суда ранее были ограничены в родительских правах. Судьбу малыша теперь будут решать соответствующие органы Соль-Илецкого городского округа. Матери и отцу вплоть до совершеннолетия ребенка нужно выплачивать алименты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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