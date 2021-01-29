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Мексика вышла на третье место в мире по числу жертв коронавируса
29.1.2021 11:06
Фото: vk.com
По последним данным, Мексика опередила Индию и стала третьей в мире по количеству пациентов, умерших от осложнений COVID-19.
За минувшие сутки в стране было зафиксировано более полутора тысяч летальных исходов, связанных с коронавирусом, передает Reuters.
На территории Мексики за последний день умерли 1506 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. За период с начала пандемии в стране жертвами COVID-19 стали уже более 155,1 тыс. человек, сообщает агентство со ссылкой на данные местных властей.
В Индии, численность населения которой почти в десять раз выше количества жителей Мексики, в общей сложности было зафиксировано около 153,8 тыс. летальных исходов от осложнений коронавируса. В результате Мексика по уровню смертности от COVID-19 сейчас уступает лишь Соединенным Штатам и Бразилии.
Ранее было названо заболевание, при котором риск смерти от COVID-19 выше почти в три раза. По данным американских исследователей, при диагностированной шизофрении риск летального исхода при заражении коронавирусом становится больше в 2,7 раза, а при аффективных расстройствах — в 1,1 раза.
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