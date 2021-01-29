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В Нью-Йорке за $92 млн ушло с молотка полотно Боттичелли


29.1.2021 06:03
В Нью-Йорке за $92 млн ушло с молотка полотно БоттичеллиФото: m24.ru

Полотно "Молодой человек с медальоном", созданное  Сандро Боттичелли, на торгах в Нью-Йорке продали за $92 млн, передает ТАСС.

Организаторы аукциона надеялись, что картину кисти флорентийского мастера эпохи Возрождения им удастся продать за более чем $100 млн.

Процесс продажи этого полотна  транслировался на официальном сайте торгового дома Sotheby's. Личность ценителя искусства, который стал новым обладателем "Молодого человека с медальоном" кисти Сандро Ботичелли, сделав ставку по телефону, не называлась. Известно лишь, что ему предстоит уплатить $92,184 млн, включая все налоги и сборы.

В прошлом эта картина, созданная в период 1470-1480 гг., находилась в коллекции нескольких поколений британского аристократического семейства из Уэльса. Полотно предварительно оценивалось специалистами как минимум в $80 млн, и организаторы торгов рассчитывали выручить за него свыше $100 млн.

В 1982 году полотно было продано за более чем $1 млн. На протяжении пятидесяти лет оно экспонировалось в Национальной галерее Лондона и Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, на выставках, где были представлены картины из крупнейших собраний.

Ранее сообщалось о том, что картину "Нищая" Ильи Репина в скором времени увидят в Хельсинки и Париже. Полотно выдающегося русского художника из собрания Иркутского областного художественного музея впервые будет экспонироваться за рубежом и возвратится в Россию лишь весной 2022 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 1028

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