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В Нью-Йорке за $92 млн ушло с молотка полотно Боттичелли
29.1.2021 06:03
Фото: m24.ru
Полотно "Молодой человек с медальоном", созданное Сандро Боттичелли, на торгах в Нью-Йорке продали за $92 млн, передает ТАСС.
Организаторы аукциона надеялись, что картину кисти флорентийского мастера эпохи Возрождения им удастся продать за более чем $100 млн.
Процесс продажи этого полотна транслировался на официальном сайте торгового дома Sotheby's. Личность ценителя искусства, который стал новым обладателем "Молодого человека с медальоном" кисти Сандро Ботичелли, сделав ставку по телефону, не называлась. Известно лишь, что ему предстоит уплатить $92,184 млн, включая все налоги и сборы.
В прошлом эта картина, созданная в период 1470-1480 гг., находилась в коллекции нескольких поколений британского аристократического семейства из Уэльса. Полотно предварительно оценивалось специалистами как минимум в $80 млн, и организаторы торгов рассчитывали выручить за него свыше $100 млн.
В 1982 году полотно было продано за более чем $1 млн. На протяжении пятидесяти лет оно экспонировалось в Национальной галерее Лондона и Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, на выставках, где были представлены картины из крупнейших собраний.
Ранее сообщалось о том, что картину "Нищая" Ильи Репина в скором времени увидят в Хельсинки и Париже. Полотно выдающегося русского художника из собрания Иркутского областного художественного музея впервые будет экспонироваться за рубежом и возвратится в Россию лишь весной 2022 года.
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