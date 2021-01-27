|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Картину «Нищая» Ильи Репина увидят в Хельсинки и Париже
27.1.2021 16:06
Фото: myseldon.com
Полотно "Нищая" выдающегося русского художника Ильи Репина впервые будет экспонироваться за рубежом.
Картина из собрания Иркутского областного художественного музея отправится в путешествие по Европе, где будет экспонироваться уже в феврале.
Полотно "Нищая", созданное Ильей Репиным в 1874 году во Франции, совсем скоро будет экспонироваться в столицах Финляндии и Франции. В Иркутск произведение искусства возвратится лишь весной 2022 года, отмечает пресс-служба областного правительства. Учитывая столь долгий период отсутствия полотна, Иркутский художественный музей посвятит знаменитой картине ближайшие две недели.
Как стало известно, уже 8 февраля картину смогут увидеть жители города Хельсинки. Финских ценителей живописи приглашают на выставку "Репин", которая будет проходить в художественном музее "Атенеум". Экспозиция будет включать и другие полотна из собраний различных российских музеев.
В период с 5 октября 2021 года до 23 января 2022 года произведение Репина будет представлено в Париже. "Нищая" войдет в экспозицию "Пти Пале" — Музея изящных искусств французской столицы, информирует администрация Иркутской области.
Ранее в индийской Калькутте после продолжительной реставрации наконец было представлено полотно другого выдающегося российского художника Василия Верещагина. Картина "Шествие слонов. Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году" считается одной из наиболее масштабных в мире. В Мемориальном музее Виктории, готовясь к церемонии, рассчитывали, что востановленное произведение искусства сможет представить известный русист, профессор Хари Васудеван. Но знаменитому эксперту не удалось рассказать о полотне, в мае прошлого года он умер от осложнений COVID-19.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|