Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Картину «Нищая» Ильи Репина увидят в Хельсинки и Париже

27.1.2021 16:06

Фото: myseldon.com



Полотно "Нищая" выдающегося русского художника Ильи Репина впервые будет экспонироваться за рубежом.



Картина из собрания Иркутского областного художественного музея отправится в путешествие по Европе, где будет экспонироваться уже в феврале.



Полотно "Нищая", созданное Ильей Репиным в 1874 году во Франции, совсем скоро будет экспонироваться в столицах Финляндии и Франции. В Иркутск произведение искусства возвратится лишь весной 2022 года, отмечает пресс-служба областного правительства. Учитывая столь долгий период отсутствия полотна, Иркутский художественный музей посвятит знаменитой картине ближайшие две недели.



Как стало известно, уже 8 февраля картину смогут увидеть жители города Хельсинки. Финских ценителей живописи приглашают на выставку "Репин", которая будет проходить в художественном музее "Атенеум". Экспозиция будет включать и другие полотна из собраний различных российских музеев.



В период с 5 октября 2021 года до 23 января 2022 года произведение Репина будет представлено в Париже. "Нищая" войдет в экспозицию "Пти Пале" — Музея изящных искусств французской столицы, информирует администрация Иркутской области.



Ранее в индийской Калькутте после продолжительной реставрации наконец было представлено полотно другого выдающегося российского художника Василия Верещагина. Картина "Шествие слонов. Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году" считается одной из наиболее масштабных в мире. В Мемориальном музее Виктории, готовясь к церемонии, рассчитывали, что востановленное произведение искусства сможет представить известный русист, профессор Хари Васудеван. Но знаменитому эксперту не удалось рассказать о полотне, в мае прошлого года он умер от осложнений COVID-19.



Автор: Злата Богатова

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