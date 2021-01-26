|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Иммунолог рассказал о серьезной ошибке тех, кто перенес COVID-19
07:07
Фото: vk.com
Излишне интенсивные и быстро начатые спортивные тренировки могут спровоцировать после коронавируса тяжелые осложнения, заявил врач-иммунолог Илья Кукин.
В беседе с "Вечерней Москвой" специалист подчеркнул, что "крайне опасно и недопустимо" после перенесенного COVID-19 слишком рано возобновлять занятия.
По словам Ильи Кукина, у тех, кто переболел коронавирусом, "иммунитет еще слаб". У таких людей "организм еще не в состоянии" воспринимать серьезные нагрузки. Поэтому занятия спортом допустимо возобновлять лишь через месяц после перенесенного заболевания.
Даже если симптомов COVID-19 уже нет, в организме человека продолжается выработка особых веществ, которые изолируют воспалительный процесс, пояснил Кукин. Он отметил, что "это проявляется отеком тканей". В частности, нос может хуже дышать, однако человек поначалу этого не заметить.
Ранее эксперт оценил опасность вакцинации при бессимптомном коронавирусе. Как заявил академик РАН Арег Тотолян, в таком случае прививка от COVID-19 не представляет какой-либо угрозы, однако при наличии каких-либо клинических проявлений заболевания ее следует отложить на более поздний срок.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|