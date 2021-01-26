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Иммунолог рассказал о серьезной ошибке тех, кто перенес COVID-19


07:07
Иммунолог рассказал о серьезной ошибке тех, кто перенес COVID-19Фото: vk.com

Излишне интенсивные и быстро начатые спортивные тренировки могут спровоцировать после коронавируса тяжелые осложнения, заявил врач-иммунолог Илья Кукин.

В беседе с "Вечерней Москвой" специалист подчеркнул, что "крайне опасно и недопустимо" после перенесенного COVID-19 слишком рано возобновлять занятия.

По словам Ильи Кукина, у тех, кто переболел коронавирусом, "иммунитет еще слаб". У таких людей "организм еще не в состоянии" воспринимать серьезные нагрузки. Поэтому занятия спортом допустимо возобновлять лишь через месяц после перенесенного заболевания.

Даже если симптомов COVID-19 уже нет, в организме человека продолжается выработка особых веществ, которые изолируют воспалительный процесс, пояснил Кукин. Он отметил, что "это проявляется отеком тканей". В частности, нос может хуже дышать, однако человек поначалу этого не заметить.

Ранее эксперт оценил опасность вакцинации при бессимптомном коронавирусе. Как заявил академик РАН Арег Тотолян, в таком случае прививка от COVID-19 не представляет какой-либо угрозы, однако при наличии каких-либо клинических проявлений заболевания ее следует отложить на более поздний срок.

Автор: Злата Богатова

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