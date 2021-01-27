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Задержан чеченец, подравшийся с ОМОНом на митинге в Москве
13:19
Фото: vk.com
Полицейские задержали чеченца Сайд-Мухаммада Джумаева, который подрался с сотрудниками ОМОНа в Москве.
Инцидент случился 23 января, когда в столице проходил несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Как стало известно, Сайд-Мухаммаду Джумаеву уже предъявили обвинение в насилии против полицейских. Задержанный может быть арестован, заявила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.
По словам Ивановой, еще накануне, 27 января, уроженец Чечни был объявлен в федеральный розыск, сразу после того, как ему было заочно предъявлено обвинение. Следователи столичного главка СК совместно с представителями ГУ угрозыска столичного МВД установили, что Джумаев покинул Москву, направившись в Псковскую область. Вскоре он был задержан и сейчас уже допрашивается как обвиняемый.
Уточняется, что Джумаева подозревают также в причастности к еще двум аналогичным эпизодам.
Ранее в Сети распространились видеокадры, на которых Джумаев пытался драться с силовиками. Вскоре после этого к нему обратился советник главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов. В своем инстаграме он призвал земляка выйти на связь и даже обещал помочь разобраться с возникшими проблемами, если молодой человек не будет поддерживать оппозицию.
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