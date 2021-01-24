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Советник Кадырова обещал участнику протестов помочь решить проблемы с законом
04:31
Фото: lentachel.ru
Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов обратился к уроженцу республики, который ранее вступил в драку с сотрудниками полиции. Инцидент произошел 23 января, в ходе несанкционированной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Обратившись к молодому уроженцу Чечни, который участвовал в митинге, Адам Делимханов призвал его отречься от оппозиции и выйти на связь. Советник Рамзана Кадырова при этом заверил, что поможет решить проблемы, касающиеся нарушения действующего законодательства.
Соответствующее видеообращение Делимханов опубликовал в своем Instagram. Материал появился после того, как в соцсетях появились кадры, на которых молодой чеченец оказывает сопротивление правоохранителям. Назвав подобные действия преступлением, депутат добавил, что сторонники Навального поддерживают однополые браки. Такая позиция "мусульманам и чеченцам" не подходит, подчеркнул Делимханов.
Депутат также сообщил, что уже говорил с отцом молодого человека. В случае, если чеченец выберет "позицию отваги", ему нужно написать в директ либо выйти на связь иным способом. Однако если молодой человек решит остаться на стороне протестующих, он "не должен ни от кого бегать, должен идти до конца вслед за ними".
Ранее правозащитники сообщили о том, что в ходе акций протеста, прошедших 23 января в различных городах РФ, было в общей сложности задержано более 3,6 тыс. человек. В МВД официальной информации о численности манифестантов пока еще не предоставили.
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