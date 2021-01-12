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Якутский шаман Габышев хочет въехать в Москву на белом коне
03:07
Фото: seraphim.com.ua
О подготовке нового "похода на Москву" рассказывает называющий себя шаманом житель Якутии Александр Габышев.
Как стало известно, он намерен въехать в российскую столицу на белом коне.
Как пояснил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, распространившиеся в Сети высказывания действительно принадлежат Александру Габышеву, передает агентство "Интерфакс". Речь идет о заявлениях, связанных с подготовкой нового "похода на Москву".
По словам Прянишникова, являясь свободным человеком, Габышев имеет полное право на передвижение. Правозащитник добавил, что шаман не делал никаких экстремистских призывов, а потому не нарушает закон, рассказывая о своих планах. Судя по аудиозаписи, появившейся в Сети, шаман намерен отправиться в путь весной, вероятно, в марте, когда станет теплее. Новый маршрут будет пролегать через Вилюйский, Нюрбинский и Сунтарский районы Якутии.
Габышев отмечает, что собирается покинуть Якутск на белом коне и пройти по земле предков. Несколько добровольцев будут сопровождать его с самого начала, но основная часть единомышленников присоединится к шаману в Иркутске. Шаман собирается обязательно посетить Алтайские горы, которые считает важным местом силы всей России. Затем группа пройдет через Сибирь до Урала, "а там и до Москвы уже рукой подать", - добавляет Габышев.
Напомним, весной 2019 года Александр Габышев направился в пешее путешествие протяженностью около в 8 тыс. км. Он вышел из Якутии в Москву, собираясь "изгнать" президента и "восстановить народовластие". Спустя несколько месяцев в отношении якутского шамана возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к экстремистской деятельности.
После ряда задержаний эксперты признали Габышева невменяемым. В мае прошлого года он был принудительно помещен в Якутский психоневрологический диспансер, где оставался вплоть до 22 июля. Покинув учреждение, шаман выражал намерение уделить внимание здоровью, привести в порядок документы и решить вопрос с работой.
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