Ученые: Предки индейцев прибыли в Америку вместе со своими собаками

27.1.2021 22:10

Фото: e1.ru



Предки индейцев проникли в Америку вместе с собаками, которых они к тому времени уже успели приручить, установили палеогенетики.



По мнению ученых, одомашнивание скорее всего происходило на территории Сибири около 23 тысячелетий назад.



Ученые полагают, что предки индейцев прибыли в Северную Америку вместе с уже прирученными собаками. Отчет о соответствующем исследовании появился в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает ТАСС.



По мнению специалистов, собак удалось одомашнить еще в период каменного века, свыше 20 тысячелетий назад. Более точный период пока еще не был установлен, имеются свидетельства как относительно более позднего, так и раннего одомашнивания, в пределах от 10 тыс. до 36 тыс. лет назад. В числе основных претендентов на роль прародины собак при этом остаются Алтай, Ближний Восток, Европа и Непал.



В последнее время все чаще звучат предположения о раннем "сибирском" происхождении всех собак. В частности, на это указывают находки, которые были сделаны учеными на острове Жохова, и исследования геномов древнейших американских псов. Специалисты пришли к выводу, что они похожи на сибирских лаек и других ездовых собак.



Британский археолог из Даремского университета Ангела Перри вместе с коллегами попытались установить, каким образом собаки в древности могли распространяться по планете, а также узнать, какой была роль этих домашних животных в жизни первых племен охотников и собирателей.



Изучив сведения о миграционных процессах древних жителей востока Евразии, а также данные об изменениях генома и изотопного состава костей представителей семейства псовых, останки которых ранее обнаруживали около стоянок древних людей, ученые выяснили, что на территорию Северной Америки эти животные впервые могли попать около 16,4 тысячелетий назад. Собаки оказались там вместе с их вероятными хозяевами, считают исследователи.



Ранее китайские ученые смогли установить родину домашних ослов. Эти животные были приручены примерно шесть тысячелетий назад в Северной Африке, а не в тропических областях континента либо на Аравийском полуострове, как это считалось ранее, выяснил коллектив генетиков во главе с профессором Зоологического института АН Китая Дундуном У.



Автор: Злата Богатова

