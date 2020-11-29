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В Калькутте после реставрации представлено самое большое полотно Верещагина
29.11.2020 09:14
Фото: moiarussia.ru
В Мемориальном музее Виктории индийской Калькутты после многолетнего перерыва вновь можно увидеть одну из наиболее масштабных картин в мире, передает ТАСС.
Полотно "Шествие слонов. Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году" было создано выдающимся русским художником Василием Верещагиным.
Произведение искусства представлено широкой публике в Мемориальном музее Виктории, однако официальную презентацию работы Василия Верещагина помешала провести коронавирусная инфекция.
По словам директора музея Джаянта Сенгупта, реставрационные мероприятия в зале европейской живописи были завершены в январе, после чего картину возвратили в экспозицию после более чем двадцатилетнего перерыва. Однако в тот момент была организована лишь премьера восстановленного зала, а не полотна. Как пояснил руководитель организации, символическую кнопку открытия зала дистанционно тогда нажал индийский премьер Нарендра Моди.
Официальную церемонию инаугурации полотна Верещагина предполагалось устроить через некоторое время, чтобы картина, как считается у музейщиков, смогла "отвисеться после реставрации". Дата мероприятия планировалась на март, но начавшаяся в мире пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
В музее рассчитывали, что отреставрированное полотно представит известный русист, профессор Хари Васудеван. Однако ему так и не удалось рассказать о картине - в мае он скончался от COVID-19. Как сказал Сенгупта, случившееся стало для него огромной трагедией.
Василий Верещагин два раза путешествовал по Индии, после чего создал свою серию картин. Художник был очевидцем въезда в Джайпур наследника британского престола и решил запечатлеть это событий на холсте. Созданная в 1879 году картина спустя почти двадцать лет была продана во время турне по Соединенным Штатам и успела сменить нескольких владельцев. Полотно принадлежало вице-королю Индии лорду Керзону и махарадже Джайпура, который решил передать произведение искусства в музей в Калькутте.
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