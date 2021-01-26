Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСБ объяснила бесполетную зону у Геленджика

13:22

Фото: finglobal.ru



В соответствии с приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в районе мыса Идокопас в интересах пограничной безопасности была установлена бесполетная зона. Причиной этого решения стала возросшая в последнее время "разведывательная активность ряда сопредельных государств", включая страны, которые являются членами НАТО.



Административный комплекс заставы, указано в официальном комментарии ведомства, ввели в эксплуатацию в минувшем октябре. По данным МВД, речь идет о защите участка госграницы РФ и обеспечении законных интересов нашей страны и контроле в сфере охраны водных и биологических ресурсов, а также соблюдении физическими и юридическими лицами правил режима государственной границы и пограничного контроля.



Какие-либо другие задачи перед базирующимся там отделением не стоят, подчеркивается в комментарии ведомства.



В службе также пояснили, что в морской акватории Геленджика установили погранрежим, согласно приказам ФСБ 454 и 355. При этом какого-либо запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас не существует, как и других объектов, подведомственных службе.



Ранее внесенный Минюстом в список иноагентов ФБК Алексея Навального разместил в Сети материал о "дворце Путина" в окрестностях Геленджика. Материал включал в себя подробное описание масштабного комплекса, расположенного на мысе Идокопас. Вывод о том, что все эти объекты могут иметь отношение к президенту был основан, в частности, на том, что территория охраняется представителями российских спецслужб.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что "дворец в Геленджике" принадлежит бизнесменам, и их имена Кремль разглашать не будет. Он также напомнил, что Владимир Путин дал по этому поводу совершенно однозначный комментарий.



Песков пояснил, что владельцами этого большого объекта, который "хорошо известен в Геленджике", в действительности "являются предприниматели". Какие-либо дополнительные сведения, имеющие отношение к т.н. дворцу под Геленджиком, могут предоставить компетентные органы, добавил Песков. "Но, что касается уточнения, мы же должны залезать в частную собственность", - подчеркнул он в беседе с представителями прессы. По словам Пескова, "это невозможно".



Вопросы о беспилотной зоне над комплексом официальный представитель Кремля предложил адресовать ФСО и ФСБ.



Автор: Злата Богатова

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