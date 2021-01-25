Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле не захотели называть имена владельцев дворца в Геленджике

13:30

Фото: russophile.org



Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "дворец в Геленджике" принадлежит бизнесменам, и их имена Кремль разглашать не будет.



Он также напомнил, что вчера Владимир Путин дал по этому поводу совершенно однозначный комментарий.



Речь об этом шла в ходе сегодняшнего общения с журналистами, когда представители СМИ напомнили Дмитрию Пескову о словах президента РФ. Комментируя появившиеся в Сети материалы, Владимир Путин пояснил, что "дворец в Геленджике" ему не принадлежит.



Журналисты отметили, что в расследовании и не утверждалось, что глава государства либо его родственники юридически могут быть собственниками этих объектов. Авторы материала указывали, что "комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц". Поэтому Пескову задали вопрос о том, не будут ли детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", уточнены с учетом интереса общественности.



В ответ официальный представитель Кремля заявил, что в фильме дворец упоминался как принадлежащий президенту. По словам Пескова, там говорилось о том, "что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и т.д.", однако глава государства накануне сделал совершенно однозначное заявление.



Песков также отметил, что владельцами этого большого объекта, который "хорошо известен в Геленджике", в действительности "являются предприниматели". И российское руководство разглашать их имена не собирается, "это просто было бы некорректно", - пояснил пресс-секретарь Путина.



Какие-либо дополнительные сведения, имеющие отношение к т.н. дворцу под Геленджиком, могут предоставить компетентные органы, добавил Песков. "Но, что касается уточнения, мы же должны залезать в частную собственность", - подчеркнул он в беседе с представителями прессы. По словам Пескова, "это невозможно".



Кроме того, официальный представитель Кремля сообщил, что не располагает информацией о том, мог ли президент "когда-то мог посещать этот "дворец".



Напомним, фильм, представляющий собой очередное расследование оппозиционера Алексея Навального, появился в Сети 19 января. В материале подробно рассказывалось об огромном дворце, который якобы был построен для президента РФ в окрестностях Геленджика.



Навального арестовали до 15 февраля сразу после того, как он возвратился из Берлина, где восстанавливал здоровье. Суд в скором времени рассмотрит вопрос о замене на реальный срок условного наказания оппозиционеру по т.н. "делу "Ив Роше".



Автор: Злата Богатова

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