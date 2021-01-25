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Эксперт оценил опасность вакцинации при бессимптомном COVID-19
05:36
Фото: vk.com
Прививка от коронавируса не представляет какой-либо опасности для бессимптомных больных, заявил академик РАН Арег Тотолян.
Специалист при этом отметил, что при наличии каких-либо клинических проявлений заболевания прививку следует отложить на более поздний срок.
Руководитель Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян рассказал об этом в интервью "Известиям". По словам специалиста, не нужно опасаться, если имелся контакт с вирусом, но клинической картины нет. В таком случае возбудитель не размножается в дыхательных путях, а потому вакцинация не представляет никакой опасности, отметил академик.
На более поздний срок прививку стоит перенести при таких симптомах, как нарушения обоняния или субфебрильная температура, а также признаках ОРЗ. Кроме того, предварительно нужно получить разрешение у врача, специалиста по вакцинопрофилактике.
По словам Тотоляна, тем, кто уже перешагнул 90-летний рубеж, следует дождаться, когда сформируется коллективный иммунитет. У представителей старшего поколения могут быть различные хронические недуги, а они представляют собой относительное противопоказание для прививки. Кроме того, ряд болезней считается абсолютным противопоказанием, в частности, первичные иммунодефициты, когда не функционируют целые звенья иммунной системы, пояснил академик. И в таких случаях необходимо ожидать, "когда сформируется коллективный иммунитет, это вполне корректная тактика".
Ранее сообщалось о жителе Соединенных Штатов, который скончался через несколько часов после вакцинации от коронавируса. Как передавали американские СМИ, со ссылкой на офис шерифа калифорнийского округа Плейсер, где был зафиксирован смертельный случай, в конце прошлого года этот человек заболел COVID-19. Спустя некоторое время ему ввели вакцину от коронавируса, причем это сделали не сотрудники медицинского управления округа.
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