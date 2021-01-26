Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: Занятия музыкой в детстве развивают мозг

26.1.2021 22:30

Фото: vk.com



Люди, в раннем возрасте начинавшие обучаться игре на музыкальных инструментах, обладают более развитым мозгом.



К такому выводу пришли исследователи из Стэнфордского университета, которые провели эксперимент с участием 153 добровольцев.



В числе тех, кто принимал участие в этом исследовании, были как профессиональные исполнители, так и люди, чья нынешняя деятельность не имеет прямого отношения к музыке, передает JNeurosci.



Как установили ученые, во время музыкальных занятий в детском возрасте формировались более сильные связи - структурные и функциональные. Это происходило независимо от инструмента, на котором они учились играть - скрипке, пианино или аккордеоне. По словам руководителя исследования Саймона Лейпольда, выявленные связи были гораздо сильнее у тех, кто начал заниматься музыкой в более старшем возрасте.



Ученые полагают, что многолетние музыкальные тренировки способны оказывать значительное влияние на формирование мозга. И чем дольше происходят такие занятия, тем сильнее может быть это воздействие.



Специалисты считают, что особой роди не играло даже наличие природных способностей: мозг более эффективно развивался как при наличии абсолютного слуха, так и при его отсутствии.



В отчете об исследовании отмечается, что под функциональными связями ученые подразумевали синхронизированную активность слуховых областей мозга в обоих полушариях. Как оказалось, у музыкантов также были выявлены более сильные связи в белом веществе между слуховыми областями и долями, которые задействованы в разных типах обработки информации.



Ранее влияние музыкального образования на человека попытались объяснить российские ученые. Масштабное исследование проводили специалисты Московского городского педагогического университета (МГПУ) и их коллеги из других регионов РФ. В частности, они выяснили, что посещение музыкальной школы в детском возрасте впоследствии оказало влияние на выбор профессии.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13:22 ФСБ объяснила бесполетную зону у Геленджика

ФСБ объяснила бесполетную зону у Геленджика 07:07 Иммунолог рассказал о серьезной ошибке тех, кто перенес COVID-19

Иммунолог рассказал о серьезной ошибке тех, кто перенес COVID-19 26.1.2021 21:47 Один из создателей «Новичка» анонсировал лекарство от коронавируса

Один из создателей «Новичка» анонсировал лекарство от коронавируса 26.1.2021 05:36 Эксперт оценил опасность вакцинации при бессимптомном COVID-19

Эксперт оценил опасность вакцинации при бессимптомном COVID-19 25.1.2021 22:24 Мясников оправдал силовика, пнувшего женщину в живот