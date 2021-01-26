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Ученые: Занятия музыкой в детстве развивают мозг


26.1.2021 22:30
Ученые: Занятия музыкой в детстве развивают мозгФото: vk.com

Люди, в раннем возрасте начинавшие обучаться игре на музыкальных инструментах, обладают более развитым мозгом.

К такому выводу пришли исследователи из Стэнфордского университета, которые провели эксперимент с участием 153 добровольцев.

В числе тех, кто принимал участие в этом исследовании, были как профессиональные исполнители, так и люди, чья нынешняя деятельность не имеет прямого отношения к музыке, передает JNeurosci.

Как установили ученые, во время музыкальных занятий в детском возрасте формировались более сильные связи - структурные и функциональные. Это происходило независимо от инструмента, на котором они учились играть - скрипке, пианино или аккордеоне. По словам руководителя исследования Саймона Лейпольда, выявленные связи были гораздо сильнее у тех, кто начал заниматься музыкой в более старшем возрасте.

Ученые полагают, что многолетние музыкальные тренировки способны оказывать значительное влияние на формирование мозга. И чем дольше происходят такие занятия, тем сильнее может быть это воздействие.

Специалисты считают, что особой роди не играло даже наличие природных способностей: мозг более эффективно развивался как при наличии абсолютного слуха, так и при его отсутствии.

В отчете об исследовании отмечается, что под функциональными связями ученые подразумевали синхронизированную активность слуховых областей мозга в обоих полушариях. Как оказалось, у музыкантов также были выявлены более сильные связи в белом веществе между слуховыми областями и долями, которые задействованы в разных типах обработки информации.

Ранее влияние музыкального образования на человека попытались объяснить российские ученые. Масштабное исследование проводили специалисты Московского городского педагогического университета (МГПУ) и их коллеги из других регионов РФ. В частности, они выяснили, что посещение музыкальной школы в детском возрасте впоследствии оказало влияние на выбор профессии.

Автор: Злата Богатова

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