Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российские ученые объяснили влияние музыкального образования на человека

12.11.2019 14:42

Фото: vk.com



Специалисты Московского городского педагогического университета (МГПУ) совместно с российскими коллегами провели масштабное исследование, которое позволило выявить связь между музыкальным образованием и жизненной траекторией. Речь шла о детях, посещавших занятия в советский период, сообщает РИА Новости.



Как стало известно, свыше половины участников опроса, окончивших детские музыкальные школы, считают, что обучение оказало влияние на выбор профессии.



Авторы исследования отмечают, что в опросе принимали участие более ста респондентов возраста 39-73 лет. Все они в детские годы посещали музыкальные школы. Специалисты разработали для них структурированное интервью, состоящие из нескольких групп вопросов. В частности, участникам предлагалось рассказать о их родителях и жизненном пути в более взрослые годы.



Результаты опроса показали, что ДМШ сыграли довольно большую роль в жизни этих людей, хотя некоторые и признались, что до сих пор помнят детские страхи, которые связаны с подготовкой и выступлениями. С другой стороны, игра на музыкальном инструменте и способность концентрироваться в нужные моменты остаются важными преимуществами выпускников музыкальных школ.



19% участников исследования решили связать свою жизнь с музыкой, став преподавателями музшкол, исполнителями или певцами, еще 12% выбрали художественно-творческие профессии - они трудятся на радио, работают хореографами и другими культурными работниками. 13% выпускников посвятили себя педагогике - они учителя начальной школы. 8% респондентов, хоть их профессия и не связана с музыкой, ощущают связь обучения в ДМШ и выбора их дальнейшего жизненного пути.



Автор: Злата Богатова

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