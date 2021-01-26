ИнтерНовости - новости в стране и мире
ФСБ объяснила бесполетную зону у Геленджика
ФСБ объяснила бесполетную зону у Геленджика
Экс-глава подразделения УФСКН по Москве задержан за наркоторговлю
Экс-глава подразделения УФСКН по Москве задержан за наркоторговлю
Один из создателей «Новичка» анонсировал лекарство от коронавируса
Один из создателей «Новичка» анонсировал лекарство от коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В квартире Навального проводится обыскВ квартире Навального проводится обыск
СМИ сообщают об изъятии у депутата Сопчука «золотых» активов на 38 млрдСМИ сообщают об изъятии у депутата Сопчука «золотых» активов на 38 млрд
ФСБ объяснила бесполетную зону у ГеленджикаФСБ объяснила бесполетную зону у Геленджика
Иммунолог рассказал о серьезной ошибке тех, кто перенес COVID-19Иммунолог рассказал о серьезной ошибке тех, кто перенес COVID-19
Путин провел телефонный разговор с БайденомПутин провел телефонный разговор с Байденом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Один из создателей «Новичка» анонсировал лекарство от коронавируса


26.1.2021 21:47
Один из создателей «Новичка» анонсировал лекарство от коронавирусаФото: prozhelezu.ru

Один из членов группы по разработке отравляющих веществ типа "Новичок" Леонид Ринк анонсировал выпуск эффективного противовирусного средства, передает РИА Новости.

Предполагается, что этот препарат окажется полезным для лечения пациентов с COVID-19.

Как стало известно, лекарственное средство создавалось на базе "Диуцифона", который был синтезирован еще в 1967 году советскими учеными и предназначался для лечения пациентов с проказой.

Новый препарат называется "Иммофон". В его состав входят созданное за рубежом средство "Дапсон" и метилурацил. Действие лекарства подразумевает активизацию обменных веществ в тканях с последующим стимулированием процессов регенерации.

По словам Ринка, лекарство "работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы", сводя на нет т.н. цитокиновый шторм. Именно из-за него, по мнению специалистов, погибает немало зараженных COVID-19.

Ранее эксперт оценил опасность вакцинации при бессимптомном коронавирусе. Как заявил академик РАН Арег Тотолян, в таком случае прививка от COVID-19 не представляет какой-либо угрозы, однако при наличии каких-либо клинических проявлений заболевания ее следует отложить на более поздний срок.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Индии жертвами взрыва стали не менее восьми человекВ Индии жертвами взрыва стали не менее восьми человек
Голикова не рекомендует прививаться тем, кто уже перенес COVID-19Голикова не рекомендует прививаться тем, кто уже перенес COVID-19
Представителей России исключили из экспертной группы по программе освоения ЛуныПредставителей России исключили из экспертной группы по программе освоения Луны
Россияне завоевали «бронзу» в эстафете на этапе КМ по биатлону в АнтхольцеРоссияне завоевали «бронзу» в эстафете на этапе КМ по биатлону в Антхольце
В Башкирии 4 человека погибли в ДТПВ Башкирии 4 человека погибли в ДТП

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru