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Один из создателей «Новичка» анонсировал лекарство от коронавируса
26.1.2021 21:47
Фото: prozhelezu.ru
Один из членов группы по разработке отравляющих веществ типа "Новичок" Леонид Ринк анонсировал выпуск эффективного противовирусного средства, передает РИА Новости.
Предполагается, что этот препарат окажется полезным для лечения пациентов с COVID-19.
Как стало известно, лекарственное средство создавалось на базе "Диуцифона", который был синтезирован еще в 1967 году советскими учеными и предназначался для лечения пациентов с проказой.
Новый препарат называется "Иммофон". В его состав входят созданное за рубежом средство "Дапсон" и метилурацил. Действие лекарства подразумевает активизацию обменных веществ в тканях с последующим стимулированием процессов регенерации.
По словам Ринка, лекарство "работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы", сводя на нет т.н. цитокиновый шторм. Именно из-за него, по мнению специалистов, погибает немало зараженных COVID-19.
Ранее эксперт оценил опасность вакцинации при бессимптомном коронавирусе. Как заявил академик РАН Арег Тотолян, в таком случае прививка от COVID-19 не представляет какой-либо угрозы, однако при наличии каких-либо клинических проявлений заболевания ее следует отложить на более поздний срок.
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