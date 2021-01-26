Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Выдвинута еще одна версия происхождения геоглифов Наска

26.1.2021 16:07

Фото: jiri-sonnek.cz



Ученые выдвинули новую версию создания геоглифов в форме животных, растений и геометрических фигур, которые были выгравированы на почве пустыни Наска на юге Перу более чем 2000 лет назад. По мнению исследователей, в действительности речь идет о сложной системе ирригационных каналов.



В прошлом специалисты уже не раз озвучивали разнообразные предположения о том, для чего когда-то создавались эти масштабные объекты. В частности, в 2019 году японские ученые выступили с утверждением о том, что геоглифы имели отношение к древними ритуалам, которые были связаны с богами дождя.



Кроме того, имелась версия о том, что рисунки в пустыне представляют собой попытку привлечь инопланетян. Как писал в своей книге "Колесницы богов" швейцарский исследователь Эрих фон Даникен, коренные жители Перу хотели дать некие сигналы существам, которые парили в воздухе. Споры о назначении линий Наска, появившихся в период доколумбовой цивилизации, ведутся по сей день.



Новая версия была озвучена командой Salvar Nazca во главе с инженером Карлосом Эрмидой. По мнению специалистов, посвятивших полевым работам и исследованиям около восьми лет, в действительности линии Наска следует считать сложной системой ирригационных каналов. Ученые подчеркивают, что им не только удалось раскрыть тайну, но и получить представление о системе, способной "спасти миллионы жизней по всему миру".



Специалисты изучали геоглифы, исследуя свыше 3,7 тыс. спутниковых снимков. Созданная таким образом мозаика охватывала площадь около 2500 кв. км, и при масштабном рассматривании у ученых появились предположения о том, что в далекие времена сложная система могла эффективно орошать бесплодную сейчас пустыню. Местные жители имели возможность контролировать потоки воды, учитывая, что в регионе довольно часто изменяется уровнь влажности.



Отчет о своем открытии ученые собираются в скором времени представить на Международном конгрессе культурного туризма, который состоится в испанской Кордове, передает Express.



Ранее в Перу также было найдено созданное более 2 тыс. лет назад огромное изображение кота. Археологи сделали открытие во время обследования холма Мирадор Натураль. Длина найденного учеными геоглифа составляет около 36 м.



Автор: Злата Богатова

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