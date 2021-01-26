|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Выдвинута еще одна версия происхождения геоглифов Наска
26.1.2021 16:07
Фото: jiri-sonnek.cz
Ученые выдвинули новую версию создания геоглифов в форме животных, растений и геометрических фигур, которые были выгравированы на почве пустыни Наска на юге Перу более чем 2000 лет назад. По мнению исследователей, в действительности речь идет о сложной системе ирригационных каналов.
В прошлом специалисты уже не раз озвучивали разнообразные предположения о том, для чего когда-то создавались эти масштабные объекты. В частности, в 2019 году японские ученые выступили с утверждением о том, что геоглифы имели отношение к древними ритуалам, которые были связаны с богами дождя.
Кроме того, имелась версия о том, что рисунки в пустыне представляют собой попытку привлечь инопланетян. Как писал в своей книге "Колесницы богов" швейцарский исследователь Эрих фон Даникен, коренные жители Перу хотели дать некие сигналы существам, которые парили в воздухе. Споры о назначении линий Наска, появившихся в период доколумбовой цивилизации, ведутся по сей день.
Новая версия была озвучена командой Salvar Nazca во главе с инженером Карлосом Эрмидой. По мнению специалистов, посвятивших полевым работам и исследованиям около восьми лет, в действительности линии Наска следует считать сложной системой ирригационных каналов. Ученые подчеркивают, что им не только удалось раскрыть тайну, но и получить представление о системе, способной "спасти миллионы жизней по всему миру".
Специалисты изучали геоглифы, исследуя свыше 3,7 тыс. спутниковых снимков. Созданная таким образом мозаика охватывала площадь около 2500 кв. км, и при масштабном рассматривании у ученых появились предположения о том, что в далекие времена сложная система могла эффективно орошать бесплодную сейчас пустыню. Местные жители имели возможность контролировать потоки воды, учитывая, что в регионе довольно часто изменяется уровнь влажности.
Отчет о своем открытии ученые собираются в скором времени представить на Международном конгрессе культурного туризма, который состоится в испанской Кордове, передает Express.
Ранее в Перу также было найдено созданное более 2 тыс. лет назад огромное изображение кота. Археологи сделали открытие во время обследования холма Мирадор Натураль. Длина найденного учеными геоглифа составляет около 36 м.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|