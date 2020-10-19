Новости шоу-бизнеса

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В Перу найдено созданное более 2 тыс. лет назад изображение кота
19.10.2020 19:54
Фото: Ministry of Culture of Peru
Археологи сделали открытие во время обследования холма Мирадор Натураль, сообщает ТАСС.
Длина найденного учеными геоглифа составляет около 36 м. По предварительным оценкам специалистов, изображение могло быть создано около двух тысячелетий назад.
Изображение животного семейства кошачьих ученые обнаружили на пустынном плато Наска, которое расположено в южной части Перу. Как сообщает Министерство культуры страны, огромный геоглиф (нанесенный на землю фигурный узор) был создан на крутом склоне одного из холмов.
По словам ученых, голову и туловище этого животного разглядеть было довольно сложно из-за густой растительности на склоне, а также эррозии почвы. Исследователи полагают, что кот был создан представителями позднего периода археологической культуры Паракас. Она существовавшей на побережье Перу в период около 750-100 годов до н.э.
Изображение стало гораздо более различимым после того, как ученые расчистили поверхность холма и провели реставрацию геоглифа. В прошлом подобные рисунки уже встречались исследователям на керамических изделиях цивилизации Паракас.
Впервые гигантские геометрические и фигурные узоры были замечены на перуанском плато Пальпа еще в 1926 году. Размеры некоторых из них составляют более 100 метров. В числе самых известных геоглифов причудливые изображения паука, птицы, обезьяны и человекообразных фигур.
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