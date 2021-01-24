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Житель Калифорнии умер через несколько часов после прививки от COVID-19
24.1.2021 10:03
Фото: vk.com
Житель Соединенных Штатов скончался через несколько часов после вакцинации от коронавируса, передают американские СМИ.
Как заявили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер, где был зафиксирован смертельный случай, проводится расследование.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти мужчины, который скончался вскоре после вакцинации от коронавируса. Как информирует управление окружного шерифа округа Плэсер в штате Калифорния, в конце прошлого года этот человек заболел COVID-19.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что 21 января американцу, зараженному коронавирусом, ввели вакцину от COVID-19. Через несколько часов он умер, сообщается в Facebook управления местного шерифа.
Полицейские подчеркивают, что прививку умершему мужчине делали не сотрудники медицинского управления округа. Информация о том, какой препарат использовался при вакцинации, пока не приводится.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны", которая была создана научным центром "Вектор" федеральной службы.
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