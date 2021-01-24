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Россиян дисквалифицировали на этапе Кубка мира в Лахти


24.1.2021 19:03
Россиян дисквалифицировали на этапе Кубка мира в ЛахтиФото: viettimes.vn

В Финляндии, где проходят лыжные гонки в рамках этапа Кубка мира, дисквалифицировали российскую мужскую команду.

По данным СМИ, организаторов и жюри соревнований в Лахти возмутило неспортивное поведение одного из наших спортсменов.

Команду российских лыжников было решено дисквалифицировать с эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти после инцидента с участием Александра Большунова. Лидера российской команды обвинили в неспортивном поведении.

По данным РИА Новости, когда россиянин уже находился на финишной прямой, его подрезал финский лыжник Йони Мяки. В результате Александр Большунов махнул в его сторону палкой. Финишировав, он врезался в финна и сбил его с ног.

Отечественные спортсмены все же смогли взойти на пьедестал: вторая российская команда, финишировавшая четвертой, в итоге оказалась третьей. На первом месте были представители Норвегии, второе заняли финны.

Ранее россияне завоевали "бронзу" в эстафете на этапе КМ по биатлону в Антхольце. Лидером гонки стала команда Франции, вторыми пришли к финишу норвежские биатлонисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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