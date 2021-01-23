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Россияне завоевали «бронзу» в эстафете на этапе КМ по биатлону в Антхольце
23.1.2021 20:08
Фото: vk.com
На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце мужская сборная России финишировала третьей, передают СМИ.
Выступавший первым Антон Бабиков смог показать безупречную стрельбу, но по времени отстал от норвежца Стурлы Холма Легрейда.
По итогам первого этапа период отставания российской команды составил 6,5 секунды, после чего отечественная сборная вышла в лидеры благодаря Матвею Елисееву. Вступив в борьбу на следующем этапе он использовал один дополнительный патрон.
Третьим выступал Александр Логинов, который отлично отстрелялся на "лежке". Однако после "стойки" ему пришлось зайти на один штрафной круг. В итоге он передал эстафету с отставанием в 8,2 секунды.
Эдуард Латыпов, чуть не скопировавший прохождение своего предшественника, смог избежать лишнего круга и дал команде шанс продолжить борьбу за бронзу.
Лидером гонки стала команда Франции, вторыми пришли к финишу норвежские биатлонисты.
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