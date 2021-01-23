ИнтерНовости - новости в стране и мире
Байден принял решение о возвращении США в ВОЗ
Байден принял решение о возвращении США в ВОЗ
В Индии жертвами взрыва стали не менее восьми человек
В Индии жертвами взрыва стали не менее восьми человек
В одну из больниц Сахалина поступила партия рваных одноразовых перчаток
В одну из больниц Сахалина поступила партия рваных одноразовых перчаток
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россияне завоевали «бронзу» в эстафете на этапе КМ по биатлону в АнтхольцеРоссияне завоевали «бронзу» в эстафете на этапе КМ по биатлону в Антхольце
Голикова не рекомендует прививаться тем, кто уже перенес COVID-19Голикова не рекомендует прививаться тем, кто уже перенес COVID-19
Глава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию ЕвропарламентаГлава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента
Представителю NASA в России не выдали визуПредставителю NASA в России не выдали визу
В Хабаровске начали задерживать участников акции в поддержку НавальногоВ Хабаровске начали задерживать участников акции в поддержку Навального

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россияне завоевали «бронзу» в эстафете на этапе КМ по биатлону в Антхольце


23.1.2021 20:08
Россияне завоевали «бронзу» в эстафете на этапе КМ по биатлону в АнтхольцеФото: vk.com

На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце мужская сборная России финишировала третьей, передают СМИ.

Выступавший первым Антон Бабиков смог показать безупречную стрельбу, но по времени отстал от норвежца Стурлы Холма Легрейда.

По итогам первого этапа период отставания российской команды составил 6,5 секунды, после чего отечественная сборная вышла в лидеры благодаря Матвею Елисееву. Вступив в борьбу на следующем этапе он использовал один дополнительный патрон.

Третьим выступал Александр Логинов, который отлично отстрелялся на "лежке". Однако после "стойки" ему пришлось зайти на один штрафной круг. В итоге он передал эстафету с отставанием в 8,2 секунды.

Эдуард Латыпов, чуть не скопировавший прохождение своего предшественника, смог избежать лишнего круга и дал команде шанс продолжить борьбу за бронзу.

Лидером гонки стала команда Франции, вторыми пришли к финишу норвежские биатлонисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Житель Ньюпорта случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млнЖитель Ньюпорта случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн
Самолет с Навальным перенаправили в другой аэропортСамолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт
СКР предлагает ужесточить уголовную ответственность для физлицСКР предлагает ужесточить уголовную ответственность для физлиц
Ученые исследовали ДНК вымерших «ужасных волков»Ученые исследовали ДНК вымерших «ужасных волков»
В Японии более 60 человек погибли, убирая снегВ Японии более 60 человек погибли, убирая снег

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru