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Китай планирует запуск миссии по изучению Солнца на 2022 год


23.1.2021 18:20
Китай планирует запуск миссии по изучению Солнца на 2022 годФото: bitchute.com

В первой половине 2022 года в Китае собираются запустить первый спутник для изучения Солнца.

Как пишет China Daily, уже известно название этой миссии - Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S).

Предполагается, что спутник ASO-S выведут на солнечно-синхронную орбиту, ему предстоит работать на расстоянии порядка 720 км от поверхности Земли.

Главной научной целью этой миссии является исследование взаимосвязи между солнечным магнитным полем, солнечными вспышками и корональными выбросами массы (выбросами вещества и солнечной короны). Поэтому китайский спутник оснастят такими приборами как солнечный вектор-магнитограф и солнечный телескоп, а также телескоп жесткого рентгеновского излучения.

По данным газеты, срок работы ASO-S рассчитан примерно на четыре года, в течение которых он сможет собрать сведения о пиковой активности Солнца в конце 11-летнего цикла - он как раз должен прийтись на 2025 год.

Ранее ученые обнаружили возможные входы в отдаленные районы Вселенной. Специалисты полагают, что ими могут быть сверхмассивные черные дыры в центре галактик. По мнению исследователей, теоретически космические корабли могут быть способны проходить через такого рода "порталы". Однако речь идет о таком уровне радиации, что члены экипажа при таких экспедициях не будут иметь никаких шансов выжить.

Автор: Злата Богатова

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