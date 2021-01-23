ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Кремле назвали недопустимыми акции 23 января
В Кремле назвали недопустимыми акции 23 января
Названа самая опасная возможная мутация COVID-19
Названа самая опасная возможная мутация COVID-19
В Могадишо убит высокопоставленный чиновник
В Могадишо убит высокопоставленный чиновник
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Женщина, пострадавшая от удара полицейского, переведена в реанимациюЖенщина, пострадавшая от удара полицейского, переведена в реанимацию
Порье одержал победу над Макгрегором в главном бою турнира UFC 257Порье одержал победу над Макгрегором в главном бою турнира UFC 257
Правозащитники сообщают о 3 тыс. задержанных на незаконных акциях в РФПравозащитники сообщают о 3 тыс. задержанных на незаконных акциях в РФ
Россияне завоевали «бронзу» в эстафете на этапе КМ по биатлону в АнтхольцеРоссияне завоевали «бронзу» в эстафете на этапе КМ по биатлону в Антхольце
Китай планирует запуск миссии по изучению Солнца на 2022 годКитай планирует запуск миссии по изучению Солнца на 2022 год

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названа самая опасная возможная мутация COVID-19


23.1.2021 17:08
Названа самая опасная возможная мутация COVID-19Фото: smi2.net

Штамм, который может представлять собой наибольшую опасность, будет отличаться устойчивостью к иммунному ответу организма, предположил врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Специалист поделился своим мнением по этому поводу в интервью "Вечерней Москве".

По словам Андрея Кондрахина, в будущем может появиться мутация коронавируса, которую  можно сравнить с ВИЧ. Врач пояснил, что в этом случае возбудитель внезапно становится не только гораздо более заразным, но "еще и более устойчивым". Речь идет о том, что вирус сможет создать "новые защитные механизмы от антител", — отметил специалист.

Вместе с тем, добавил Кондрахин, вряд ли подобная мутация появится в ближайшее время. Более вероятно, что эпидемиологи выявят штамм, который окажется настолько заразным, что инфицирование будет происходить даже после единичного контакта с человеком. При таком развитии ситуации COVID-19 может стать "диким", и тогда избавиться от него будет практически невозможно, констатировал врач.

Ранее эксперт допустила преобладание в будущем "британского" штамма коронавируса в России. Как пояснила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, в РФ распространение данной мутации скорее всего будет происходить по американскому сценарию. В Соединенных Штатах же сделали прогноз о том, что к марту именно этот штамм станет основным. По мнению Барановой, подобные предположения актуальны и для России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Трамп собирается молиться за успех БайденаТрамп собирается молиться за успех Байдена
В США завершилась инаугурация президента БайденаВ США завершилась инаугурация президента Байдена
В Новосибирске на таможне задержали предметы с нацистской символикойВ Новосибирске на таможне задержали предметы с нацистской символикой
Россияне завоевали «бронзу» в эстафете на этапе КМ по биатлону в АнтхольцеРоссияне завоевали «бронзу» в эстафете на этапе КМ по биатлону в Антхольце
Эксперт допустила преобладание «британского» штамма коронавируса в РоссииЭксперт допустила преобладание «британского» штамма коронавируса в России

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru