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Названа самая опасная возможная мутация COVID-19
23.1.2021 17:08
Фото: smi2.net
Штамм, который может представлять собой наибольшую опасность, будет отличаться устойчивостью к иммунному ответу организма, предположил врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Специалист поделился своим мнением по этому поводу в интервью "Вечерней Москве".
По словам Андрея Кондрахина, в будущем может появиться мутация коронавируса, которую можно сравнить с ВИЧ. Врач пояснил, что в этом случае возбудитель внезапно становится не только гораздо более заразным, но "еще и более устойчивым". Речь идет о том, что вирус сможет создать "новые защитные механизмы от антител", — отметил специалист.
Вместе с тем, добавил Кондрахин, вряд ли подобная мутация появится в ближайшее время. Более вероятно, что эпидемиологи выявят штамм, который окажется настолько заразным, что инфицирование будет происходить даже после единичного контакта с человеком. При таком развитии ситуации COVID-19 может стать "диким", и тогда избавиться от него будет практически невозможно, констатировал врач.
Ранее эксперт допустила преобладание в будущем "британского" штамма коронавируса в России. Как пояснила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, в РФ распространение данной мутации скорее всего будет происходить по американскому сценарию. В Соединенных Штатах же сделали прогноз о том, что к марту именно этот штамм станет основным. По мнению Барановой, подобные предположения актуальны и для России.
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