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Джонсон: «Британский» штамм COVID-19 является более смертоносным
21:39
Фото: livejournal.com
Выявленный на территории королевства штамм коронавируса является более смертоносным, чем возбудитель, распространявшийся первоначально.
С таким заявлением выступил сегодня на брифинге премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Как сообщил представитель официального Лондона, среди тысячи пациентов, зараженных обычным вариантом коронавируса, умирает около десяти человек. Однако при инфицировании т.н. "британским" вариантом уровень повышается до тринадцати-четырнадцати.
Объявив об этом, Борис Джонсон также отметил, что на текущий момент Великобритания лидирует по суточной смертности от COVID-19.
Ранее власти Британии выразили намерение продолжать ужесточение карантинных мер и ограничений, учитывая эпидемиологическую обстановку в королевстве. Нарушителям предписаний правительства грозят штрафы.
За распространением "британского" штамма коронавируса следит ВОЗ, еженедельно информируя о количестве стран, где были выявлены зараженные им пациенты.
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