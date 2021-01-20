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«Британский» штамм коронавируса выявлен в 60 регионах мира
20.1.2021 15:31
Фото: defense.gov
Первоначально зафиксированный в Великобритании штамм коронавируса, который отличается повышенной заразностью, на текущий момент выявили уже в шестидесяти странах и районах.
Как информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), за минувшую неделю возбудитель успел распространиться в десяти новых регионах.
В еженедельном бюллетене ВОЗ отмечается, что за период с 12 января т.н. "британская" мутация коронавируса была зарегистрирована на территории еще десяти государств и районов. В общей сложности возбудитель выявлен в шестидесяти странах и регионах мира.
По данным специалистов, новый штамм более контагиозен, а потому быстрее распространяется. При этом заболевание, которое он вызывает, по своему течению практически не отличается от возникающего из-за первоначально известного штамма.
Ранее также появились сведения о том, что в Лос-Анджелесе обнаружили новый штамм коронавируса. Как сообщала газета The New York Times, мутация была зарегистрирована, когда исследователи пытались выявить в образцах анализов штамм "британского" вируса. В результате возбудитель, получивший название CAL.20C, выделили из более чем половины проб, которые 13 января брались лабораторией в Лос-Анджелесе.
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