ИнтерНовости - новости в стране и мире
Семья убитого в полиции жителя Приморья отсудила у МВД 2 млн рублей компенсации
Семья убитого в полиции жителя Приморья отсудила у МВД 2 млн рублей компенсации
В Индии жертвами взрыва стали не менее восьми человек
В Индии жертвами взрыва стали не менее восьми человек
В Москве за призывы к участию в митингах задержана Любовь Соболь
В Москве за призывы к участию в митингах задержана Любовь Соболь
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Голикова не рекомендует прививаться тем, кто уже перенес COVID-19Голикова не рекомендует прививаться тем, кто уже перенес COVID-19
Глава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию ЕвропарламентаГлава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента
В Хабаровске начали задерживать участников акции в поддержку НавальногоВ Хабаровске начали задерживать участников акции в поддержку Навального
Джонсон: «Британский» штамм COVID-19 является более смертоноснымДжонсон: «Британский» штамм COVID-19 является более смертоносным
Пропавший в Чите школьник найден погибшимПропавший в Чите школьник найден погибшим

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Могадишо убит высокопоставленный чиновник


22.1.2021 13:27
В Могадишо убит высокопоставленный чиновникФото: allafrica.com

В столице Сомали неизвестными убит высокопоставленный чиновник, только что вернувшийся из Турции.

Как передает ВВС Somalia, за рубежом Абдихаким Дагаджуун восстанавливал здоровье после травм, полученных при предыдущем покушении, когда была взорвана бомба.

Представитель правительства Сомали получил смертельные ранения через несколько часов после того, как вернулся из Турции. По данным местных СМИ, высокопоставленный чиновник погиб в результате перестрелки, в которой участвовали его телохранители и правительственные силы безопасности.

Власти Сомали уже отдали правоохранительным структурам приказ о немедленном начале расследования с последующим привлечением к ответственности всех виновных. Известно также, что в результате инцидента были смертельно ранены два телохранителя Дагаджууна. Обстоятельства случившегося выясняются.

В последнее время в Могадишо и столичном регионе Сомали проявляют активность исламисты из группировки "Аш-Шабаб" (деятельность организации в РФ официально запрещена). По данным местных властей, экстремисты совершают покушения и нападения на правительственные объекты и отели, где могут находиться иностранные граждане.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В КБР погиб лыжник-экстремал из ПодмосковьяВ КБР погиб лыжник-экстремал из Подмосковья
Шредер связал возвращение Крыма в состав России с расширением НАТОШредер связал возвращение Крыма в состав России с расширением НАТО
В Израиле у 13 человек после прививки Pfizer случился лицевой параличВ Израиле у 13 человек после прививки Pfizer случился лицевой паралич
В Могадишо убит высокопоставленный чиновникВ Могадишо убит высокопоставленный чиновник
В Японии более 60 человек погибли, убирая снегВ Японии более 60 человек погибли, убирая снег

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru