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В Могадишо убит высокопоставленный чиновник
22.1.2021 13:27
Фото: allafrica.com
В столице Сомали неизвестными убит высокопоставленный чиновник, только что вернувшийся из Турции.
Как передает ВВС Somalia, за рубежом Абдихаким Дагаджуун восстанавливал здоровье после травм, полученных при предыдущем покушении, когда была взорвана бомба.
Представитель правительства Сомали получил смертельные ранения через несколько часов после того, как вернулся из Турции. По данным местных СМИ, высокопоставленный чиновник погиб в результате перестрелки, в которой участвовали его телохранители и правительственные силы безопасности.
Власти Сомали уже отдали правоохранительным структурам приказ о немедленном начале расследования с последующим привлечением к ответственности всех виновных. Известно также, что в результате инцидента были смертельно ранены два телохранителя Дагаджууна. Обстоятельства случившегося выясняются.
В последнее время в Могадишо и столичном регионе Сомали проявляют активность исламисты из группировки "Аш-Шабаб" (деятельность организации в РФ официально запрещена). По данным местных властей, экстремисты совершают покушения и нападения на правительственные объекты и отели, где могут находиться иностранные граждане.
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