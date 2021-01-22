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Двое полицейских, пострадавших в перестрелке с боевиками в Чечне, находятся в реанимации
22.1.2021 11:26
Фото: bloknot-novorossiysk.ru
Жизням пяти сотрудников полиции, которые получили ранения во время перестрелки с боевиками в Чечне, ничего не угрожает.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Как рассказал Рамзан Кадыров, пятеро полицейских, которые в минувшую среду, 20 января, пострадали в результате перестрелки с экстремистами, доставлены на лечение в Грозненскую клиническую больницу No 1. Состояние двух силовиков в момент поступления оценивалось медиками как тяжелое, поэтому их поместили в реанимационное отделение.
На текущий момент жизням полицейских уже "ничего не угрожает", - отметил чеченский лидер. По его словам, трое из пяти полицейских получили ранения средней тяжести. Сейчас они продолжают получать помощь, находясь в обычных палатах нейрохирургического и травматологического отделений.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении пяти боевиков. Чеченским правоохранительным органам удалось провести спецоперацию, в ходе которой были ликвидированы Аслан Бютукаев и еще четверо опасных преступников, в прошлом объявленных в розыск.
После того как об инциденте доложили президенту РФ, Владимир Путин поздравил главу Чечни. Известно также, что все участники силовой операции будут представлены к наградам.
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