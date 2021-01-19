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Путин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиков


14:27
Путин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиковФото: vk.com

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Чечни с уничтожением шести боевиков, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в своем Telegram-канале чеченский лидер сообщил о проведении спецоперации.

Как сообщил ранее глава региона Рамзан Кадыров, в Чечне в результате спецоперации были уничтожены шесть боевиков. По словам чеченского лидера, в числе тех, кто был ликвидирован силовиками, опасные преступники, объявленные в федеральный розыск.

Случившееся прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил Рамзана Кадырова с уничтожением боевиков из банды Аслана Бютукаева. Речь идет о т.н. последнем амире Чечни. Долгое время розыск этого террориста велся как в Чечне, так и Ингушетии, пояснил Песков.

По словам Пескова, в этой спецоперации были задействованы структуры Росгвардии и оперативного полка Чеченской Республики. В мероприятиях по ликвидации преступников лично участвовал Кадыров. Все силовики, принимавшие участие в этой операции, будут представлены к государственным наградам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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