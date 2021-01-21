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В Пуэрто-Рико обратились к Байдену с требованием деколонизации
21.1.2021 22:12
Фото: cnn.co.jp
Освободить пуэрториканское государство от "оков колониализма" призвала избранного президента США Джо Байдена бывший мэр столицы этой страны Кармен Юлин Крус. Кроме того, она попросила провести аудит непогашенного госдолга Пуэрто-Рико, передает Prensa Latina.
Как заявила экс-мэр Сан-Хосе, в прошлом поддерживавшая демократа Берни Сандерса, а после его поражения в праймериз — Джо Байдена, новый американский президент может инициировать проведение аудита непогащенного государственного долга Пуэрто-Рико. На текущий момент его размер составляет более 70 млрд долларов.
По словам Кармен Юлин Крус, это позволит гарантировать пенсионные выплаты пожилым людям и получение образования подрастающим поколением. Кроме того, речь идет о спасение Университета Пуэрто-Рико для молодежи страны, подчеркнула бывшая градоначальница.
Ранее сообщалось об одном из первых решений, которые были приняты Джо Байденом после церемонии инаугурации: Соединенные Штаты возвращаются в ВОЗ. В случае, если бы новый американский лидер не подписал соответствующий указ, продолжилась ранее запущенная процедура выхода страны из ВОЗ. При таком развитии ситуации США официально покинули бы организацию 6 июля 2021 года.
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