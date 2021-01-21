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Байден принял решение о возвращении США в ВОЗ


21.1.2021 12:05
Байден принял решение о возвращении США в ВОЗФото: viadvice.com

Американский президент Джо Байден вскоре после официального вступления в должность подписал указ, отменяющий решение его предшественника Дональда Трампа, сообщают западные СМИ.

Речь идет о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Как стало известно, одним из первых решений, которые были принятых Джо Байденом с момента завершившейся накануне церемонии инаугурации, стало возвращение США в ВОЗ. В случае, если бы новый американский лидер не подписал соответствующий указ, продолжалась бы ранее запущенная процедура выхода страны из ВОЗ. При таком развитии ситуации Соединенные Штаты официально покинули бы эту организацию 6 июля 2021 года.

Команда Байдена еще до его вступления на пост американского лидера опубликовала заявление о том, что США на этой неделе будут участвовать в работе исполнительного комитета ВОЗ. Отмечалось, что возглавит американскую делегацию ведущий инфекционист страны доктор Энтони Фаучи.

О том, что Соединенные Штаты разрывают все отношения с ВОЗ американский президент Дональд Трамп объявил минувшей весной. При этом он в очередной раз высказал обвинения в адрес этой организации и властей Китая. По мнению политика, они должны понести ответственность за распространение коронавируса.

Пекин скрывал сведения об "уханьском" вирусе, в результате чего инфекция смогла распространиться практически по всем странам. Началась глобальная пандемия, унесшая множество жизней, указывал в тот момент Трамп. Глава США также отмечал, что китайские власти полностью контролируют ВОЗ, хотя ежегодно перечисляют ей только $40 млн. Вклад Вашингтон при этом составлял около $450 млн в год.

Автор: Злата Богатова

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