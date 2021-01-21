|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве за призывы к участию в митингах задержана Любовь Соболь
21.1.2021 21:27
Фото: odnastroka.ru
Сотрудники столичной полиции задержали сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст РФ признал организацию иноагентом) Любовь Соболь, которая призывала к участию в несанкционированных митингах.
Как передают российские СМИ, она была доставлена в ОВД Донской.
По словам адвоката Владимира Воронина, Любовь Соболь ранее попросила его приехать к ней, заметив около дома полицейский автомобиль, передает РБК. Юрист пояснил, что представительница ФБК была задержана сотрудниками правоохранительных органов за призывы к участию в несанкционированных митингах.
Воронин отметил, что Соболь была задержана, когда они пытались поехать в магазин на его машине. Как только она села в автомобиль, он был заблокирован силовиками. Сейчас адвокат пытается пройти в отделение, куда доставили Соболь.
По данным СМИ, ранее также задержали юриста ФБК Владлена Лося. Как рассказал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, его коллеге, который является гражданином Белоруссии, с 25 января запретили находиться на территории РФ вплоть до 27 ноября 2023 года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|