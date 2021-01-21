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В Москве за призывы к участию в митингах задержана Любовь Соболь


21.1.2021 21:27
В Москве за призывы к участию в митингах задержана Любовь СобольФото: odnastroka.ru

Сотрудники столичной полиции задержали сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст РФ признал организацию иноагентом) Любовь Соболь, которая призывала к участию в несанкционированных митингах.

Как передают российские СМИ, она была доставлена в ОВД Донской.

По словам адвоката Владимира Воронина, Любовь Соболь ранее попросила его приехать к ней, заметив около дома полицейский автомобиль, передает РБК. Юрист пояснил, что представительница ФБК была задержана сотрудниками правоохранительных органов за призывы к участию в несанкционированных митингах.

Воронин отметил, что Соболь была задержана, когда они пытались поехать в магазин на его машине. Как только она села в автомобиль, он был заблокирован силовиками. Сейчас адвокат пытается пройти в отделение, куда доставили Соболь.

По данным СМИ, ранее также задержали юриста ФБК Владлена Лося. Как рассказал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, его коллеге, который является гражданином Белоруссии, с 25 января запретили находиться на территории РФ вплоть до 27 ноября 2023 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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