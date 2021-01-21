Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве за призывы к участию в митингах задержана Любовь Соболь

21.1.2021 21:27

Фото: odnastroka.ru



Сотрудники столичной полиции задержали сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст РФ признал организацию иноагентом) Любовь Соболь, которая призывала к участию в несанкционированных митингах.



Как передают российские СМИ, она была доставлена в ОВД Донской.



По словам адвоката Владимира Воронина, Любовь Соболь ранее попросила его приехать к ней, заметив около дома полицейский автомобиль, передает РБК. Юрист пояснил, что представительница ФБК была задержана сотрудниками правоохранительных органов за призывы к участию в несанкционированных митингах.



Воронин отметил, что Соболь была задержана, когда они пытались поехать в магазин на его машине. Как только она села в автомобиль, он был заблокирован силовиками. Сейчас адвокат пытается пройти в отделение, куда доставили Соболь.



По данным СМИ, ранее также задержали юриста ФБК Владлена Лося. Как рассказал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, его коллеге, который является гражданином Белоруссии, с 25 января запретили находиться на территории РФ вплоть до 27 ноября 2023 года.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 114

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21.1.2021 10:33 Шамсутдинов за расстрел сослуживцев получил 24,5 года

Шамсутдинов за расстрел сослуживцев получил 24,5 года 20.1.2021 20:22 В Петербурге на ИВЛ находятся более 300 пациентов с коронавирусом

В Петербурге на ИВЛ находятся более 300 пациентов с коронавирусом 20.1.2021 15:31 «Британский» штамм коронавируса выявлен в 60 регионах мира

«Британский» штамм коронавируса выявлен в 60 регионах мира 20.1.2021 14:27 Путин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиков

Путин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиков 20.1.2021 07:31 ВОЗ сообщает о рекордно высоком числе умерших из-за коронавируса за неделю