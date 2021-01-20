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В США завершилась инаугурация президента Байдена
20.1.2021 21:29
Фото: omsk-news.net
В Соединенных Штатах состоялась церемония инаугурации нового американского президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщает Fox News.
Торжественное мероприятие проходило в Вашингтоне.
После окончания церемонии вступления в должность Джо Байдена начнется парад, который преимущественно будет виртуальным, отмечают американские СМИ. Как стало известно, Байдена и Харрис сопроводит президентский эскорт с 15-й улицы до Белого дома. В его составе - оркестр армии США, почетная гвардия и командующий главной гвардии.
В мероприятии также будут задействованы барабанщики из Университета Делавэр и Университета Ховард. Кроме того, среди участников торжественного мероприятия - актер Тони Голдуин, юморист Джон Стюарт, музыкальный коллектив New Radicals, Вашингтонский хор и триумфальный хор баптисткой церкви.
Ранее теперь уже бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что в будущем будет молиться за успех администрации своего преемника Джо Байдена. Политик говорил об этом в своем прощальном видеообращении.
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