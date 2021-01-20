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СМИ: Европарламент потребует остановки «Северного потока-2» из-за Навального
09:00
Фото: smi2.net
Евродепутаты в скором времени могут потребовать ввести санкции в отношении лиц, которые ответственны за задержание Алексея Навального, сообщается на сайте журнала Der Spiegel. Со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект заявления издание также информирует о том, что ЕП намерен настаивать на остановке строительства "Северного потока - 2".
В связи с задержанием и арестом Алексея Навального евродепутаты собираются требовать введения новых санкций, в частности, заморозке активов и ограничении передвижения по территории ЕС. Как указано в публикации Der Spiegel, соответствующий документ могут согласовать уже сегодня, 21 января. Предполагается, что резолюцию затем направят в институты Европейского союза.
Резолюции ЕП, имея рекомендательный характер, не являются обязательными для выполнения даже институтами Евросоюза.
В Берлине в прошлом не раз говорили о том, что воспринимают "Северный поток - 2", созданный уже на 94%, исключительно как экономический проект. Власти Германии не поддерживают экстерриториальные санкции, которые ранее были объявлены Соединенными Штатами.
Алексей Навальный, в конце прошлого года объявленный в розыск из-за нарушения условий наказания по т.н. делу "Ив Роше", был задержан в минувшее воскресенье, как только возвратился в РФ из Берлина. Позже Химкинский суд Москвы на выездном заседании принял решение об аресте на 30 суток, вплоть до 15 февраля.
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