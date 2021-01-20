Новости шоу-бизнеса

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Жительница Ижевска заказала убийство бывшего мужа за 10 тыс. рублей
20.1.2021 21:12
Фото: kompromat.wiki
В Удмуртии правоохранители инсценировали преступление, после чего заказчица покушения была взята с поличным, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Сумма сделки составляла 10 тыс. рублей.
Как стало известно, в Ижевске по подозрению в организации убийства бывшего мужа задержали 38-летнюю женщину. Расторгнув свой брак примерно пять лет назад, женщина проживала с четырьмя детьми и внуком в съемной квартире.
В начале года подозреваемая решила расправиться с бывшим супругом, рассчитывая после его гибели оформить выплату государственного пособия в связи с потерей кормильца. Реализуя преступный замысел, женщина обратилась к своему знакомому, который в прошлом уже был судим, с просьбой убить бывшего мужа.
Отмечается, что мужчина, которому женщина посулила за покушение 10 тыс. рублей, пытался ее отговорить от совершения преступления. Однако заказчица продолжала проявлять настойчивость, после чего он был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Затем он действовал уже под контролем оперативных сотрудников.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Удмуртии, полицейские инсценировали убийство. После того как бывшей супруге были переданы фотографии якобы убитого потерпевшего, она вручила "исполнителю" половину ранее оговоренной суммы.
Сразу после передачи денежных средств злоумышленницу задержали, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке покушения из корыстных побуждений, которое было совершено с участием наемного лица. Известно, что подозреваемая уже признала вину в полном объеме.
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