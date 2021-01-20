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В Мадриде на месте взрыва обнаружили погибших
20.1.2021 19:27
Фото: evpatoriatime.com
По меньшей мере три человека стали жертвами мощного взрыва, который произошел в одном из зданий Мадрида.
Об этом сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на источники в экстренных службах города. По предварительной информации, ранения могли получить как минимум шесть человек.
Взрыв был такой силы, что после ЧП оказались разрушенными четыре этажа здания, расположенного на улице Толедо. Отмечается, что спасатели сейчас продолжают эвакуировать постояльцев дома престарелых, расположенного рядом со зданием, где прогремел взрыв.
Информации о том, что могло стать причиной инцидента, пока нет. Все обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам. Известно лишь, что в числе приоритетных версий - утечка бытового газа.
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