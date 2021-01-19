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ВОЗ сообщает о рекордно высоком числе умерших из-за коронавируса за неделю
07:31
Фото: kapital.kz
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 93 тыс. смертей среди пациентов, зараженных COVID-19. В еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что число летальных исходов за период с 11 по 17 января оказалось рекордно высоким.
По данным ВОЗ, в течение истекшей недели в мире скончались 93 882 человека, у которых диагностировали коронавирус. В сравнении с показателями предыдущей недели отмечается рост на 9%. В бюллетене также отмечается, что COVID-19 за тот же период по всему миру выявили у 4 725 025 человек, а это на 6% меньше заболеваемости по сравнению с предшествующей неделей.
Рост числа смертельных исходов среди пациентов с коронавирусом отмечался во всех шести регионах ВОЗ. При этом показатели темпов заболеваемости увеличились на территории Африка, а также Восточного Средиземноморья и Западно-Тихоокеанского региона. В еженедельном бюллетене ВОЗ отмечается, что в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уровень роста числа инфицированных понизился.
В частности, в Соединенных Штатах за последнюю неделю было зарегистрировано еще более полутора миллионов заразившихся COVID-19, в Бразилии - свыше 379 тыс., в Великобритании - около 339 тыс., в России - более 166 тыс.
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