ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Германии продлили локдаун до 14 февраля
Власти Германии продлили локдаун до 14 февраля
Трамп собирается молиться за успех Байдена
Трамп собирается молиться за успех Байдена
В Химках выпали из окна две школьницы
В Химках выпали из окна две школьницы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В США завершилась инаугурация президента БайденаВ США завершилась инаугурация президента Байдена
В Мадриде на месте взрыва обнаружили погибшихВ Мадриде на месте взрыва обнаружили погибших
Путин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиковПутин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиков
ВОЗ сообщает о рекордно высоком числе умерших из-за коронавируса за неделюВОЗ сообщает о рекордно высоком числе умерших из-за коронавируса за неделю
IIHF выплатит Белоруссии компенсацию из-за переноса чемпионата мираIIHF выплатит Белоруссии компенсацию из-за переноса чемпионата мира

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

IIHF выплатит Белоруссии компенсацию из-за переноса чемпионата мира


20.1.2021 06:31
IIHF выплатит Белоруссии компенсацию из-за переноса чемпионата мираФото: smi2.net

Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит белорусской стороне компенсацию в связи с решением об отмене проведения ЧМ по хоккею в Минске.

Об этом в интервью Sport.cz сообщил член совета IIHF Петр Бржиза. По его словам, такой пункт прописан в соответствующих контрактах.

Размер этой компенсации пока еще не определен. Ожидается, что офис генсека  IIHF представит доклад, в котором будет содержаться информация о всех тратах и вероятных финансовых последствиях переноса турнира.

Бржиза также пояснил, что решение не проводить соревнования в белорусской столице совет организации принял единогласно. Согласно п. 9 Устава IIHF, в случаях, когда федерация не может гарантировать безопасность во время ЧМ, Совет IIHF обладает правом перенести проведение матчей на территорию другого государства.

Сейчас продолжается обсуждение по поводу трех основных вариантов: в Дании, Латвии или Словакии, причем фаворита нет, отметил Бржиза.

Рига, чтобы принять соревнования такого уровня, должна подготовить еще одну арену. Латвийское руководство еще минувшей осенью выражало готовность к такому развитию событий, напоминая о том, что в 2006 году страна принимала чемпионат мира и предоставила две ледовые арены.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В КБР погиб лыжник-экстремал из ПодмосковьяВ КБР погиб лыжник-экстремал из Подмосковья
Шакира продала права на все свои песниШакира продала права на все свои песни
ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию РФ над КрымомЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию РФ над Крымом
В Израиле у 13 человек после прививки Pfizer случился лицевой параличВ Израиле у 13 человек после прививки Pfizer случился лицевой паралич
Вновь отключен первый энергоблок БелАЭСВновь отключен первый энергоблок БелАЭС

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru