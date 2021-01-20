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IIHF выплатит Белоруссии компенсацию из-за переноса чемпионата мира
20.1.2021 06:31
Фото: smi2.net
Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит белорусской стороне компенсацию в связи с решением об отмене проведения ЧМ по хоккею в Минске.
Об этом в интервью Sport.cz сообщил член совета IIHF Петр Бржиза. По его словам, такой пункт прописан в соответствующих контрактах.
Размер этой компенсации пока еще не определен. Ожидается, что офис генсека IIHF представит доклад, в котором будет содержаться информация о всех тратах и вероятных финансовых последствиях переноса турнира.
Бржиза также пояснил, что решение не проводить соревнования в белорусской столице совет организации принял единогласно. Согласно п. 9 Устава IIHF, в случаях, когда федерация не может гарантировать безопасность во время ЧМ, Совет IIHF обладает правом перенести проведение матчей на территорию другого государства.
Сейчас продолжается обсуждение по поводу трех основных вариантов: в Дании, Латвии или Словакии, причем фаворита нет, отметил Бржиза.
Рига, чтобы принять соревнования такого уровня, должна подготовить еще одну арену. Латвийское руководство еще минувшей осенью выражало готовность к такому развитию событий, напоминая о том, что в 2006 году страна принимала чемпионат мира и предоставила две ледовые арены.
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