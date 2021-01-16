Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Совет IIHF лишил Минск права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

04:07

Фото: vk.com



Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о лишении Белоруссии права на проведение матчей рамках чемпионата мира 2021 года.



Об этом сообщает пресс-служба организации.



Как указано в комментарии IIHF, решение о проведении предстоящего турнира обусловлено риском вероятных проблем, которые могут возникнуть с обеспечением безопасности и не подконтрольны руководству спортивной организации.



При этом в IIHF пока еще не решили о том, будет ли сохранена заявка Латвии, подававшаяся ранее совместно с Белоруссией. По данным СМИ, это прибалтийское государство может остаться единственной принимающей стороной либо турнир будет проводиться совместно с какой-либо другой страной.



Ранее еще одна компания отказалась быть спонсором ЧМ по хоккею в Белоруссии. Как заявили представители Liqui Moly (ФРГ), политика официального Минска, многочисленные очевидные нарушения прав человека в Беларуси, включая обращение с участниками протестных акций, "глубоко противоречат убеждениям и ценностям" компании.



Автор: Злата Богатова

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