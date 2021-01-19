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В Химках выпали из окна две школьницы
04:06
Фото: vk.com
Прокуратура подмосковного города Химки приступила к проверке по факту падения из окна двух школьниц, передает ТАСС.
В результате ЧП старшая из девочек погибла на месте, вторую с серьезными травмами доставили в больницу.
Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Московской области, малолетние девочки выпали из окна, упав на козырек подъезда 17-этажного жилого дома. Трагедия случилась на 1-й Лесной улице, где получили травмы дети тринадцати и двенадцати лет.
По данным ведомства, на месте от полученных повреждений еще до прибытия медиков погибла старшая из школьниц. Вторую с ранениями доставили в больницу. Сведений о ее состоянии пока не поступало.
Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. К месту происшествия выезжал Химкинский городской прокурор Денис Андреев.
Местная прокуратура по итогам проверки даст оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям или бездействию родителей в части исполнения ими своих обязанностей по воспитанию девочек.
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