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В Химках выпали из окна две школьницы


04:06
В Химках выпали из окна две школьницыФото: vk.com

Прокуратура подмосковного города Химки приступила к проверке по факту падения из окна двух школьниц, передает ТАСС.

В результате ЧП старшая из девочек погибла на месте, вторую с серьезными травмами доставили в больницу.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Московской области, малолетние девочки выпали из окна, упав на козырек подъезда 17-этажного жилого дома. Трагедия случилась на 1-й Лесной улице, где получили травмы дети тринадцати и двенадцати лет.

По данным ведомства, на месте от полученных повреждений еще до прибытия медиков погибла старшая из школьниц. Вторую с ранениями доставили в больницу. Сведений о ее состоянии пока не поступало.

Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. К месту происшествия выезжал Химкинский городской прокурор Денис Андреев.

Местная прокуратура по итогам проверки даст оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям или бездействию родителей в части исполнения ими своих обязанностей по воспитанию девочек.

Автор: Злата Богатова

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