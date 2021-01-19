Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии более 60 человек погибли, убирая снег

19.1.2021 16:02

Фото: soveti.top



Свыше шестидесяти жителей Японии, по большей части - пожилых людей, погибли, когда убирали снег у своих домов, передают зарубежные СМИ.



Как стало известно, погибшие получали смертельные травмы, падая с крыш или умирали под снежными завалами.



Японское правительство уже приняло решение об оказании экстренной финансовой помощи ряду северных районов страны, где отмечается недостаток ресурсов для уборки снега. По словам министра госземель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акабы, при расчистке заваленных домов там погибли свыше шестидесяти человек.



Выступив на пресс-конференции в Токио, глава ведомства отметил, что количество жертв превысило предыдущий печальный рекорд, когда люди погибали при ликвидации последствий снегопадов зимой 2017-2018 годов. По словам министра, государство намерено подсчитать суммы, для оказания помощи, сразу после чего они будут направлены в соответствующие регионы для безопасной уборки снега.



С декабря прошлого года обильные снегопады не прекращаются в северной части главного острова Японии Хонсю, а также на острове Хоккайдо. Из-за осадков там уже не раз возникали серьезные перебои в движении транспорта, была нарушена деятельность коммунального хозяйства.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 125

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.1.2021 07:02 В Швейцарии под лавиной оказались 10 человек

В Швейцарии под лавиной оказались 10 человек 18.1.2021 21:38 При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай» 18.1.2021 20:00 В США службы безопасности заблокировали Капитолий

В США службы безопасности заблокировали Капитолий 18.1.2021 19:34 В Пскове адвоката обвиняют в убийстве

В Пскове адвоката обвиняют в убийстве 18.1.2021 16:28 В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 84 человек