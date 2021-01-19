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В Японии более 60 человек погибли, убирая снег


19.1.2021 16:02
В Японии более 60 человек погибли, убирая снегФото: soveti.top

Свыше шестидесяти жителей Японии, по большей части - пожилых людей, погибли, когда убирали снег у своих домов, передают зарубежные СМИ.

Как стало известно, погибшие получали смертельные травмы, падая с крыш или умирали под снежными завалами.

Японское правительство уже приняло решение об оказании экстренной финансовой помощи ряду северных районов страны, где отмечается недостаток ресурсов для уборки снега. По словам министра госземель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акабы, при расчистке заваленных домов там погибли свыше шестидесяти человек.

Выступив на пресс-конференции в Токио, глава ведомства отметил, что количество жертв превысило предыдущий печальный рекорд, когда люди погибали при ликвидации последствий снегопадов зимой 2017-2018 годов. По словам министра, государство намерено подсчитать суммы, для оказания помощи, сразу после чего они будут направлены в соответствующие регионы для безопасной уборки снега.

С декабря прошлого года обильные снегопады не прекращаются в северной части главного острова Японии Хонсю, а также на острове Хоккайдо. Из-за осадков там уже не раз возникали серьезные перебои в движении транспорта, была нарушена деятельность коммунального хозяйства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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