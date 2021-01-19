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В Швейцарии под лавиной оказались 10 человек
19.1.2021 07:02
Фото: hotrs.su
В результате схода лавины в кантоне Вале погиб лыжник, еще один получил травмы, передают зарубежные СМИ со ссылкой на представителей полиции Швейцарии.
ЧП случилось на горнолыжном курорте Вербье.
Снежная масса, сошедшая со склона горы в кантоне Вале, накрыла десять человек. Как указано в сообщении на официальном сайте местного полицейского управления, сход лавины зафиксирован за пределами лыжной трассы.
Жертвой ЧП стал лыжник, приехавший в Швейцарию из Великобритании. На месте происшествия сейчас продолжаются поисковые мероприятия с участием специально обученных собак.
По факту гибели туриста проводит расследование местная прокуратура.
Ранее стало известно о сходе снежной лавины на территории Карачаево-Черкесии. В результате ЧП погиб президент горнолыжной федерации "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. Несколько человек, которые, как предполагалось, могли оказаться на пути лавины, нашлись в гостинице.
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