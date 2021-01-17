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При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»
21:38
Фото: telegram.one
В Карачаево-Черкесии в результате схода лавины погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов, сообщает ТАСС.
Информацию подтвердил сын главы организации.
Как пояснил погибшего Шамиль Маршанкулов, его отец, являвшийся президентом федерации, в момент ЧП находился у дверей одного из вагончиков, которые оказались засыпанными снегом после схода лавины. По словам сына Хаджи-Мурата Маршанкулова, сейчас он ожидает, когда спасатели спустят тело отца.
Сын главы федерации рассказал, что они "возились с бугелем со своим работником". Услышав выстрелы, они заметили признаки надвигающейся лавины и начали убегать вниз. При этом его отец оказался в самом пике, он стоял у дверей вагончика.
Шамиль Маршанкулов отметил, что его также накрыло снегом, но он смог выбраться и сразу же направился искать отца. Однако к тому времени уже "ни вагона, ничего не было".
Со ссылкой на участника поисково-спасательных мероприятий агентство сообщает об отсутствии заявлений о людях, остающихся под снежными завалами. Несколько человек, которые, как предполагалось, могли оказаться на пути лавины, нашлись в гостинице.
ЧП случилось сегодня днем в населенном пункте Домбай, когда сошла лавина со склона горы Мусса-Ачитара. Снег, заваливший горнолыжную трассу, обрушился также на вагончики с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Кроме того, в результате инцидента было повреждено расположенное рядом кафе.
В региональном МЧС отметили, что проведение поисково-спасательной операции решено отложить до наступления светлого времени суток. Сейчас в районе происшествия сохраняются неблагоприятные погодные условия.
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