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В США службы безопасности заблокировали Капитолий


20:00
В США службы безопасности заблокировали КапитолийФото: livejournal.com

В американской столице сотрудники сил безопасности сегодня заблокировали здание Капитолия, где в тот момент проходила репетиция торжественной церемонии инаугурации нового главы Соединенных Штатов Джо Байдена.

По данным СМИ, причиной этого стали сообщения о "внешней угрозе".

В сообщении, отправленном сегодня, 18 января, сотрудникам комплекса Капитолия, указывалось, что запрещается вход и выход из здания по причине внешней угрозы безопасности. Рекомендовалось до нормализации обстановки держаться подальше от окон и дверей.

Известно также, что через громкоговорители звучало распоряжение о том, что все, кто находился на улице, должны незамедлительно зайти в помещения. Отмечается, что из-за случившегося была прервана репетиция церемонии инаугурации избранного американского президента Джо Байдена, которую проводили на территории Капитолия.

В ряде СМИ также появились публикации о том, что службы безопасности блокировали здание в связи с пожаром, произошедшим неподалеку. Предположительно, в районе комплекса зданий, где находится Конгресс США, был замечен дым из-за возгорания в расположенном рядом центре для бездомных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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