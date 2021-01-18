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В Пскове адвоката обвиняют в убийстве
18.1.2021 19:34
Фото: kompromat.wiki
В городе Псков правоохранительные органы задержали адвоката по подозрению в причастности к убийству мужчины.
О случившемся сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным ведомства, на прошлой неделе в полицию Пскова поступил сигнал о безвестном исчезновении местного жителя. По итогам предварительного разбирательства приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Представители СКР отмечают, что в их распоряжении оказались сведения о криминальных причинах исчезновения псковитянина.
В рамках последующего расследования было установлено, что к преступлению может быть причастно лицо, обладающее особым правовым статусом - адвокат. По версии следствия, в ночь на 4 января текущего года юрист мог вывезти потерпевшего в лес в багажнике собственного автомобиля. Затем он избивал жертву в загородном доме, после чего задушил мужчину.
Впоследствии адвокат пытался скрыть содеянное, спрятав труп в лесу, указано в сообщении пресс-службы СУ СКР по Псковской области. Отмечается также, что задержанному адвокату уже предъявили обвинение в убийстве. Информации о мотивах преступления пока нет.
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