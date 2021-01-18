Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пскове адвоката обвиняют в убийстве

18.1.2021 19:34

Фото: kompromat.wiki



В городе Псков правоохранительные органы задержали адвоката по подозрению в причастности к убийству мужчины.



О случившемся сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



По данным ведомства, на прошлой неделе в полицию Пскова поступил сигнал о безвестном исчезновении местного жителя. По итогам предварительного разбирательства приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Представители СКР отмечают, что в их распоряжении оказались сведения о криминальных причинах исчезновения псковитянина.



В рамках последующего расследования было установлено, что к преступлению может быть причастно лицо, обладающее особым правовым статусом - адвокат. По версии следствия, в ночь на 4 января текущего года юрист мог вывезти потерпевшего в лес в багажнике собственного автомобиля. Затем он избивал жертву в загородном доме, после чего задушил мужчину.



Впоследствии адвокат пытался скрыть содеянное, спрятав труп в лесу, указано в сообщении пресс-службы СУ СКР по Псковской области. Отмечается также, что задержанному адвокату уже предъявили обвинение в убийстве. Информации о мотивах преступления пока нет.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.1.2021 21:38 При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай» 18.1.2021 20:00 В США службы безопасности заблокировали Капитолий

В США службы безопасности заблокировали Капитолий 18.1.2021 16:28 В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 84 человек

В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 84 человек 18.1.2021 07:08 В Южно-Сахалинске найден ребенок, провалившийся в канализационный колодец

В Южно-Сахалинске найден ребенок, провалившийся в канализационный колодец 17.1.2021 19:37 Спасены шесть моряков с судна, затонувшего у берегов Турции