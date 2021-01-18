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В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 84 человек


18.1.2021 16:28
В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 84 человекФото: batop.ru

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, количество погибших в результате землетрясения в Западном Сулавеси возросло и составляет сейчас 84 человека. Об этом передает CNN Indonesia.

Количество пострадавших также продолжает расти. Как стало известно, свыше 250 человека получили серьезные травмы, еще около семисот - сравнительно легкие ранения.

После зафиксированного в Индонезии землетрясения, магнитуда которого составила 6,2, власти в общей сложности провели эвакуацию почти 19,5 тыс. человек. Наибольший удар стихия нанесла по территории районов Маджене и Мамуджу, где сейчас продолжаются восстановительные и спасательные мероприятия.

Ранее пресс-секретарь индонезийского Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Радитья Джати заявил о том, что из-за недавнего землетрясения, афтершоков и наводнений в стране погибли уже 96 человек. Наибольшее количество жертв стихийных бедствий было зафиксировано в провинциях Западное Сулавеси и Южный Калимантан.

Кроме того, на индонезийском острове Ява начал извергать горячие облака вулкан Мерапи. В течение последних шести часов специалисты зафиксировали уже 36 извержений лавы, потоки которой сейчас стекают по юго-западному склону. Как пояснили в центре исследований геологических катастроф, лава вулкана Мерапи распространилась уже примерно на 1000 метров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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