Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 84 человек

18.1.2021 16:28

Фото: batop.ru



По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, количество погибших в результате землетрясения в Западном Сулавеси возросло и составляет сейчас 84 человека. Об этом передает CNN Indonesia.



Количество пострадавших также продолжает расти. Как стало известно, свыше 250 человека получили серьезные травмы, еще около семисот - сравнительно легкие ранения.



После зафиксированного в Индонезии землетрясения, магнитуда которого составила 6,2, власти в общей сложности провели эвакуацию почти 19,5 тыс. человек. Наибольший удар стихия нанесла по территории районов Маджене и Мамуджу, где сейчас продолжаются восстановительные и спасательные мероприятия.



Ранее пресс-секретарь индонезийского Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Радитья Джати заявил о том, что из-за недавнего землетрясения, афтершоков и наводнений в стране погибли уже 96 человек. Наибольшее количество жертв стихийных бедствий было зафиксировано в провинциях Западное Сулавеси и Южный Калимантан.



Кроме того, на индонезийском острове Ява начал извергать горячие облака вулкан Мерапи. В течение последних шести часов специалисты зафиксировали уже 36 извержений лавы, потоки которой сейчас стекают по юго-западному склону. Как пояснили в центре исследований геологических катастроф, лава вулкана Мерапи распространилась уже примерно на 1000 метров.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 106

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.1.2021 21:38 При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай» 18.1.2021 20:00 В США службы безопасности заблокировали Капитолий

В США службы безопасности заблокировали Капитолий 18.1.2021 19:34 В Пскове адвоката обвиняют в убийстве

В Пскове адвоката обвиняют в убийстве 18.1.2021 07:08 В Южно-Сахалинске найден ребенок, провалившийся в канализационный колодец

В Южно-Сахалинске найден ребенок, провалившийся в канализационный колодец 17.1.2021 19:37 Спасены шесть моряков с судна, затонувшего у берегов Турции