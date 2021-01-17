Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Южно-Сахалинске найден ребенок, провалившийся в канализационный колодец

07:08

Фото: vk.com



Прокуратура Сахалинской области приступила к проверке по факту ЧП, случившегося с пятилетней девочкой.



В минувшее воскресенье, 17 января, ребенок провалился в открытый канализационный колодец, информирует пресс-служба ведомства.



Как стало известно, прокуратура инициировала проверку деятельности коммунальных служб в планировочном районе "Луговое" города Южно-Сахалинска, где в канализационном колодце нашли пропавшую девочку.



К счастью, ребенок найден живым. Сразу после ЧП девочку доставили в медицинское учреждение. По итогам проверки получат комплексную оценку, в том числе, уголовно-правовую, действия или бездействие должностных лиц органов местного самоуправления и коммунальных служб.



По данным российских СМИ, днем ранее пятилетняя девочка отправилась кататься с горки, но домой потом не возвратилась. В поисках ребенка принимали участие сотрудники полиции и члены местного поискового отряда "СОВА". Поздним вечером выяснилось, что дошкольница провалилась в канализационный колодец, когда шла с прогулки.



По факту случившегося в Луговом также проводится проверка по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Устанавливается, кому принадлежит люк, и кто должен быть привлечен к ответственности за инцидент.



Автор: Злата Богатова

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