Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Le Monde: при утверждении вакцины Pfizer на регулятор ЕС оказывали давление

03:35

Фото: bgnesagency.com



В ходе сертификации вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе, американо-немецкого препарата, созданного совместно Pfizer и BioNTech, на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) могло оказываться давление.



Об этом рассказывает Le Monde, цитируя документы и переписку, оказавшиеся в Сети в результате утечки.



Как сообщает французская газета, при утверждении препарата Pfizer на соответствующий регулятор Евросоюза оказывали давление. Речь идет о том, что исследователи усомнились в некоторых характеристиках вакцины Pfizer-BioNTech, но ряд высокопоставленных представителей Брюсселя все равно настаивал на быстром утверждении препарата.



Газета отмечает, что в числе обнародованных документов есть 19 электронных сообщений представителей разных департаментов ЕАЛС. В частности, один из сотрудников агентства выражает возмущение в связи с тем, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала на как можно более скором одобрении вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna. По ее словам, это должно быть сделано до конца года. Однако к обоим препаратам у исследователей возникли вопросы, отметил сотрудник агентства.



Еврокомиссия официально разрешила применение Pfizer-BioNTech 21 декабря 2020 года и уже через шесть дней в странах ЕС приступили к массовой вакцинации. Позднее государства сообщества начали сообщать о проблемах с поставками препарата, которые представители Pfizer объяснили реорганизацией производства. Выяснилось, что компания была вынуждена изменить процесс создания вакцины. Это может потребовать дополнительных разрешений от регуляторов.



Ранее власти Израиля подтвердили сведения о том, что у тринадцати жителей страны после вакцинации от COVID-19 с использованием препарата американской компании Pfizer был зафиксирован легкий лицевой паралич.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 117

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 06:40 СКР предлагает ужесточить уголовную ответственность для физлиц

СКР предлагает ужесточить уголовную ответственность для физлиц 17.1.2021 20:16 Самолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт

Самолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт 17.1.2021 20:02 Житель Ньюпорта случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн

Житель Ньюпорта случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн 17.1.2021 16:11 Возле аэропорта Внуково замечены автозаки

Возле аэропорта Внуково замечены автозаки 17.1.2021 15:42 В Израиле у 13 человек после прививки Pfizer случился лицевой паралич