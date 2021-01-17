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Le Monde: при утверждении вакцины Pfizer на регулятор ЕС оказывали давление


03:35
Le Monde: при утверждении вакцины Pfizer на регулятор ЕС оказывали давлениеФото: bgnesagency.com

В ходе сертификации вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе, американо-немецкого препарата, созданного совместно Pfizer и BioNTech, на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) могло оказываться давление.

Об этом рассказывает Le Monde, цитируя документы и переписку, оказавшиеся в Сети в результате утечки.

Как сообщает французская газета, при утверждении препарата Pfizer на соответствующий регулятор Евросоюза оказывали давление. Речь идет о том, что исследователи усомнились в некоторых характеристиках вакцины Pfizer-BioNTech, но ряд высокопоставленных представителей Брюсселя все равно настаивал на быстром утверждении препарата.

Газета отмечает, что в числе обнародованных документов есть 19 электронных сообщений представителей разных департаментов ЕАЛС. В частности, один из сотрудников агентства выражает возмущение в связи с тем, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала на как можно более скором одобрении вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna. По ее словам, это должно быть сделано до конца года. Однако к обоим препаратам у исследователей возникли вопросы, отметил сотрудник агентства.

Еврокомиссия официально разрешила применение Pfizer-BioNTech 21 декабря 2020 года и уже через шесть дней в странах ЕС приступили к массовой вакцинации. Позднее государства сообщества начали сообщать о проблемах с поставками препарата, которые представители Pfizer объяснили реорганизацией производства. Выяснилось, что компания была вынуждена изменить процесс создания вакцины. Это может потребовать дополнительных разрешений от регуляторов.

Ранее власти Израиля подтвердили сведения о том, что у тринадцати жителей страны после вакцинации от COVID-19 с использованием препарата американской компании Pfizer был зафиксирован легкий лицевой паралич.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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