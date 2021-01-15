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В Индонезии количество жертв землетрясения превысило 40 человек


15.1.2021 18:22
В Индонезии количество жертв землетрясения превысило 40 человекФото: fdnews.ru

В результате землетрясения на индонезийском острове Сулавеси погибли сорок два человека, передает телевизионный канал Channel News Asia.

Данные приводятся со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).

Ранее представители местных властей подтвердили сведения о тридцати пяти жертвах стихийного удара. На тот момент также сообщалось о 637 пострадавших.

Как отметили в BNPB, останки тридцати четырех погибших нашли на территории округа Мамуджу. В округе Маджене зафиксировано еще восемь смертельных случаев.

Землетрясение магнитудой 6,2 было зарегистрировано в ночь на 15 января. Эпицентр подземных толчков располагался неподалеку от города Мамуджу, который находится в провинции Западный Сулавеси

Сейчас местные спасатели продолжают мероприятия по разбору завалов. Как сообщают представители местной администрации, не исключено, что количество жертв землетрясения может возрасти.

Автор: Злата Богатова

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