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В Германии умерли десять человек, привитых от COVID-19
15.1.2021 13:01
Фото: soveti.top
Десять пожилых человек, которые ранее были привиты от коронавируса, скончались в Германии, сообщает еженедельный немецкий журнал Der Spiegel.
По данным издания, у всех умерших ранее были проблемы со здоровьем.
Все, кто скончался после вакцинации от коронавируса, "были тяжелобольными", — пояснила эксперт в области клинической фармакологии Бриджит Келлер-Станиславски. Она также уточнила, что речь идет о людях преклонного возраста.
Федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств им. Пауля Эрлиха сообщает о том, что в стране было зарегистрировано более 320 предполагаемых случаев проявления различных побочных эффектов вакцинации. По словам Келлер-Станиславски, нежелательные последствия возникают преимущественно у людей старше 60 лет.
По словам президента института Клауса Чичутека, препараты, которые используют на территории ФРГ, достаточно безопасны и эффективны. В общей сложности в ФРГ уже сделано свыше 600 тыс. прививок от коронавируса.
В Германии сейчас продолжается вакцинация с применением препаратов, созданного американской компании Pfizer совместно с немецким партнером BioNTech, а также Moderna. В своей публикации Der Spiegel не уточняет, после использования какой вакцины фиксировались летальные исходы.
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